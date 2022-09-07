إصابة 6 إشخاص فى حادثى طريق بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

شهد مركزي بني مزار والمنيا وقوع حادثين منفصلين أسفرا عن إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج حيث تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإنقلاب توك توك بدون لوحات معدنية بسبب السرعة الزائدة، ورعونة السائق، وذلك بالطريق الزراعي مصر أسوان أمام قرية الشيخ عطا في مركز بني مزار بشمال المحافظة.

بالفحص تبين إصابة كل من: نادية جابر 55 عاما، عفاف يونان 23 عاما، بشوي ملاك 6 سنوات، بسحجات وكدمات وجروح وكسور بأنحاء الجسم، ويقيمون في مركز مطاي وتم نقلهم إلي مستشفي التكامل بالشيخ فضل.

ووقع حادث تصادم بين السيارتين أرقام (6241 ن و ر ملاكي)، و(48599 ) ربع نقل بطريق المحيط بالقرب من قرية البرجاية، وبالإنتقال والفحص تبين وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة بإحدي السيارتين، مما أدي إلي إصابة كل من: حمادة محمد 24 عاما، جمعة مخلوف 45 عاما، وشقيقه خالد 50 عاما، باشتباه إرتجاج وكسور بأنحاء الجسم، ويقيمون بمركز سمالوط، وتم نقلهم للمستشفي العام.