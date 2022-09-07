إصابة موظف فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بطريق مصر أسوان الزراعى

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب موظف إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة تاكسي ودراجة بخارية بطريق مصر أسوان الزراعي، أمام قرية الحواصلية بمركز المنيا، بسبب السرعة الزائدة.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بحدوث تصادم بين السيارة رقم (5246 ن ر ا) تاكسي، ودراجة نارية رقم (2746 ن ي ج)، بالطريق الزراعي مصر أسوان أمام قرية الحواصلية، وذلك بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة "هاني عدلي" 35 عاما، موظف، باشتباه ارتجاج ويقيم بقرية منسافيس بأبوقرقاص وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج.

فى سياق آخر، أصيبت طالبة إثر سقوطها من الطابق الثاني من شرفة منزلها بإحدى قرى مركز المنيا، بسبب اختلال توازنها، وتم نقلها إلى مستشفى المنيا الجامعى فى حالة حرجة.