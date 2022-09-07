أوباما يعود للبيت الأبيض للمرة الأولى منذ2017.. و"CNN": لم شمل للديمقراطيين

كتبت: نهال أبو السعود

سيزور الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما البيت الأبيض اليوم للكشف عن بورتريه رسمي في إشارة إلى عودة تقليد واشنطن الذي احتفل به آخر مرة قبل 10 سنوات.

القطع، التى ستعلق داخل البيت الأبيض لعقود قادمة، هى أول صور رسمية تضاف إلى مجموعة البيت الأبيض منذ أن أقام الرئيس أوباما حينها حفل إزاحة الستار عن جورج دبليو بوش ولورا بوش فى عام 2012.

يمثل حفل الأربعاء في الغرفة الشرقية مناسبة نادرة للاحتفال بين إدارتين رئاسيتين، حيث يلتقي الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن لقاء مؤثر حيث في نفس الغرفة عام 2017 فوجئ بايدن الذي كان يشغل منصب نائب أوباما بتقليده وسام الحرية.

كيف ستبدو صور أوباما؟

التفاصيل حول الصور التي سيتم كشف النقاب عنها يوم الأربعاء سرية للغاية، حيث وقع الفنانون والناشطون الفنيون اتفاقيات سرية لإبقاء الأمور طي الكتمان

قال ستيوارت ماكلورين ، رئيس الجمعية التاريخية للبيت الأبيض في معاينة لصور أوباما القادمة: "سيكون هناك تطور إلى حد ما في هذه الصور مع مرور الوقت.. وأعتقد أنه سيكون في الواقع مثيرًا أعتقد أنها ستكون تطورًا للفن."

حفل البيت الأبيض

تمثل عودة عائلة أوباما إلى البيت الأبيض لحظة نادرة لتلتقى الإدارات الحالية والسابقة وتنظر إلى الوراء على إرث رئاسي على عكس إزاحة الستار عن 2012 ، سيستضيف حدث اليوم في الغالب حاضرين من نفس الحزب - مع وجود بعض الحاضرين الذين لديهم اتصالات بكلتا الإدارتين.

وسينضم إلى عائلة أوباما فيما يشبه حفل للم الشمل، العائلة والأصدقاء وأعضاء مجلس الوزراء السابقون وكبار الموظفين من الإدارة خلال إزاحة الستار ومن بين الحضور المتوقعين والدة ميشيل أوباما

قام الرئيس السابق أوباما بزيارة البيت الأبيض منذ أن تولى بايدن منصبه ، لكن الحدث سيكون بمثابة أول مرة تعود فيها ميشيل أوباما إلى المبنى منذ وصول عائلة ترامب في يناير 2017.