أعشاب طبيعية لعلاج الحروق.. منها الكركمين والصبار

كتب حسام الشقويرى

تظهر العديد من الأعشاب نتائج فعالة مع علاجات الجروح والحروق، والتى يمكن اعتبارها خيارًا للعلاج، وتعتبر الحروق واحدة من أكثر حوادث الصدمات شيوعًا، وتحتاج جروح الحروق إلى رعاية دقيقة لإحراز تقدم، ما يتسبب فى تكاليف طبية واقتصادية كبيرة، وتحتوى الحروق على فئات واسعة قد تنتج عن التعرض للحرارة أو البرودة أو المواد الكيميائية أو الإشعاعية التى تسبب جروحًا جلدية حادة وفقا لما نشره موقع intechopen.

وتصنف جروح الحروق إلى ثلاث مجموعات فرعية حسب العمق كدرجة أولى (سطحية)، ودرجة ثانية (سمك جزئى)، ودرجة ثالثة (سمك كامل)، عملية التئام الجروح لها مسارات معقدة لا تحدث بطريقة خطية ويمكن أن تتقدم للأمام أو للخلف خلال المراحل اعتمادًا على العديد من العوامل الداخلية والخارجية.

الكركمين

الكركمين مركب بوليفينول ، ديفيرولويل ميثان ، مسئول عن التصبغ الأصفر، والكركمين مركب كيميائي موجود في التوابل الآسيوية يسمى الكركم، يتم استخدامه في المطبخ الهندي والصيني أيضًا، وتم استخدامه موضعياً للجروح الجلدية والحروق.

الصبار

أظهرت نتائج الدراسة المستفيضة أن الأعشاب خاصة الصبار لها تأثير فعال مضاد للالتهابات والتئام الجروح والحروق.

العسل

العسل هو شراب غنى بالمواد المغذية وغنى بالكربوهيدرات، وهو معروف بشكل فعال ويستخدم منذ العصور القديمة فى الطب التقليدى، واستخدم العسل كعلاج موضعى للجروح والحروق المزمنة فى الطب التقليدى من قبل أجزاء مختلفة من العالم.