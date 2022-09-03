لو بتعاني من الحموضة.. أطعمة ومشروبات ابتعد عنها أبرزها النعناع

فاطمة ياسر

الحموضة تعد من مشاكل الجهاز الهضمي المؤلمة، لأنها تتسبب في الشعور بألم وحرقان في الصدر والمعدة، وخلال هذا التقرير، سنتعرف علي أبرز وأهم الأطعمة التي يجب علي مريض الحموضة تجنبها والابتعاد عنها، وذلك وفقا لموقع “webmed”.

أكد التقرير، أنه يجب علي مريض الحموضة، تجنب الأطعمة الدسمة كالأطعمة السريعة، والغنية بالدهون، والمقليات، لأن الدهون الاموجدة فيها تشكل عبئا على المعدة والأمعاء في الهضم، وهذا الأمر يتسبب في تعرضك للإصابة بالإمساك، والإنتفاخ والغازات وأيضا زيادة الشعور بالحموضة.

كانت النصيحة القديمة الدائمة هي تناول النعناع عن الشعور بألم المعدة والحموضة، إعتقادا أنه يساهم في التخلص من الألم الذي يشعر به الشخص، ولكن أكدت إحدى الدراسات، أن تناول النعناع قد يزيد الشعور بالحرقة عن مريض الحموضة، ولذا يجب الابتعاد وتجنب تناوله.

وأضاف التقرير، أن تناولك للفواكه الحمضية كالبرتقال والجريب فروت والليمون، يتسبببفي زيادة الشعور بحموضة المعدة، ولذا أبعتد عنها.

كما أثبتت الدراسات الحديثة، أن تناول مرضي الحموضة للشوكولاتة يعد من الأمور المضرة له، لأنها تحتوي علي الكافيين الذي يزيد من شعورك بالحمضة.