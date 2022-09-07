أخبار مصر.. الرئيس السيسى: العاصمة الإدارية من بين 20 مدينة ذكية نقيمها لتقليل الانبعاثات

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية تطوير التكنولوجيا بهدف الحد من الانبعاثات الحرارية، قائلا: "مهم جدا نشير إلى تطوير التقنيات التكنولوجية لإيجاد عالم خالى من الانبعاثات الحرارية.. عاملين برامج ضخمة جدا للطاقة الجديدة والمتجددة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة بمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى بالعاصمة الإدارية الجديدة: "بنولد 10 آلاف ميجا وات، سواء طاقة رياح أو شمسية.. ولدينا إمكانيات ضخمة جدا نستطيع من خلالها إيجاد طاقة نظيفة أو الهيدروجين الأخضر.. وده شغالين فيه كويس".

تابع الرئيس: "كما أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، والتى ترتكز على الأمن الغذائى والطاقة، كما يوجد لدينا جهود متعددة فى إنتاج الطاقة المتجددة ومحطة بنبان فى أسوان ومستمرون في هذا المجال".

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن العاصمة الإدارية جزء من برنامج مصرى ضخم فى مدن الجيل الرابع الذكية التى تقلل من الانبعاثات، من بين 20 مدينة تقيمها مصر.

واصل الرئيس: "أخدنا هذا الخيار رغم أنه ضاغط علينا اقتصاديا، في ظل الظروف التي مر بها العالم خلال السنوات الثلاث الماضية، وفى ظل جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، متابعا: "نسبة 40% استثمارات خضراء من نسبة الاستثمارات العامة، وتصل إلى 50% في 2025".

قال الرئيس: "مصر تساهم بـ 0.6% من الانبعاثات، وغم ذلك تعد الأكثر تعرضا لتغير المناخ.. والضرر الواقع عليها كبير جدا، ويجب تكاتف الجهود الأممية لتقديم الإعانات لضحايا الكوارث البيئية".. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

الرئيس السيسى: مصر رقم 1 فى معالجة المياه طبقا لمعايير الصحة العالمية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر من أوائل الدول التى وضعت خطة استراتيجية للتنمية المستدامة 22030، وكان الموضوع البيئي على رأسها، مضيفا: "كنا منتبهين لهذا البعد وتحركنا فيه بشكل كبير جدا".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمة بمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى بالعاصمة الإدارية الجديدة: "أطلقنا من سنة ونصف قمة المشروعات الخاصة بهذا الأمر وهو "حياة كريمة".. ورقم تم وضعه وقتها تقريبا 750 مليار جنيه قد يزداد إلى أرقام أكثر نتيجة الظروف التى يمر بها العالم.. والهدف أن يساهم فى تحسين حياة 60 مليون إنسان.. وبنتكلم عن مياه وطاقة وصرف صحي ومعالجة مياه.. وأقدر أقول لكم بمنتهي التواضع أن مصر ببرامجها اللى بتشتغل عليها فى تحسين معالجة المياه يمكن تكون الدولة رقم 1 فى معالجة المياه، طبقا لمعايير الصحة العالمية.. برنامج وطنى ضخم جدا للاستفادة من كل نقطة مياه، ولا يترتب عليه أى تلوث فى البحيرات والبحر المتوسط".

تابع الرئيس: "المرحلة الأولى ستنتهي هذا العام.. والثانية أول العام المقبل.. ثم المرحلة الثالثة والأخيرة لنصف سكان مصر".

الجيش الليبى يعلن القضاء على قيادى بداعش تورط فى مذبحة الأقباط المصريين

تمكنت قوة من العمليات الخاصة للواء طارق بن زياد التابع للجيش الليبى من القضاء على الداعشى الإرهابي مهدي دنقو فى منطقة مرزق بالجنوب الليبي.

وأكد الجيش الليبي فى بيان له، أن العملية تمت بعد سلسلة من التحريات والمتابعة والتدقيق وذلك بعد عدة محاولات لهذا الإرهابي للتملص والاختفاء والتوارى على الأنظار والقيام بعمليات خداع كان آخرها بث خبر القضاء عليه وقتله عندما تم القضاء على عدد من العناصر التابعة له ليختفى وتنتهي عملية المطاردة له، وقد تم بث الخبر حينها لطمئنته أنه تم تصديق خبر القضاء عليه.

لفت الجيش الليبي أنه نجح فى عملية متابعة وجمع للمعلومات حول تحركات الأرهابى.

ويعتبر مهدى دنقو من أخطر العناصر الإرهابية فهو عقل مدبر ومخطط لعدة عمليات وجرائم ومن بينها مذبحة الأقباط المصريين.

وأوضح الجيش الليبي أنه خلال هذه العملية تم القبض على الإرهابي اسمان نور والذى كان يرافق الإرهابي دنقو وهو من أعضاء تنظيم داعش .

جون كيرى يبعث برسالة سلام من الرئيس الأمريكى جو بايدن لمصر

عبر جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، عن سعادته للمشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، حيث بعث تحيات الرئيس جو بايدن المحملة بالنوايا الحسنة من الولايات المتحدة مع رسالة سلام من الولايات المتحدة إلى مصر والمنطقة.

وتوجه كيري بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية لدعوتهم له للمشاركة في منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لتوصيل رسالة الولايات المتحدة الهامة والعاجلة، حول تغير المناخ قبيل الدورة المقبلة من مؤتمر المناخ cop27.

واتفق كيري مع المشاركين حول كل الكلمات عن مخاطر تغير المناخ، مشيرا إلى أنه شارك في مناقشات منذ 1980 عن التغيرات المناخية كما شارك في جلاسجو العام الماضي كمفوض عن الولايات المتحدة.

وأكد على ضرورة النظر بدقة للوضع الحالي تتسببت 20 دولة فقط على مستوى العالم في80% من التلوث على مستوى العالم، فيما تسبب 24 دولة في الصحراء الإفريقية 0.005% فقط من الانبعاثات الضارة، ومن هنا يمكن القول أن الكوكب يعاني بصورة خاصة بسبب الإنسان.

الرئيس السيسى يؤكد تطلعه لمزيد من التعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، "أوديل رينو" باسو، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكرى وزير الخارجية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكداً على تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك، خاصةً في ضوء الدور المهم الذي قام به خلال السنوات الماضية كشريك في نجاح العملية التنموية في مصر، ومعرباً عن التطلع لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك في ظل عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجارى تنفيذها في الدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصةً في مجالات الطاقة النظيفة، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لاسيما في ظل الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ COP27، وفي ضوء الزخم العالمي الذي تحظى به قضية التغيرات المناخية.

من جانبها، أعربت رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تشرفها بلقاء الرئيس، مؤكدةً اعتزاز البنك بعلاقات التعاون الوطيدة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة، ومشيدة بنجاح الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادى، ومن ثم حرص البنك الأوروبى على تعزيز التعاون مع مصر خاصة ما يتعلق بتمويل مشروعات التحول الأخضر.

استرداد 16 قطعة أثرية مصرية من الولايات المتحدة الأمريكية

نجحت وزارة السياحة والآثار في استرداد 16 قطعة أثرية مصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتعاون مع مكتب المدعي العام بنيويورك، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والجهات المعنية المختلفة بالدولة، الأمر الذي يأتي في إطار الأولوية القصوى التي توليها الدولة المصرية للملف الخاص باسترداد الآثار المصرية المهربة وإعادتها إلى أرض الوطن.

وأوضح شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار أن القطع التى تم استردادها كان قد تم تهريبها من البلاد بطريقة غير شرعية وهو ما أثبتته التحقيقات التي تمت بالولايات المتحدة الأمريكية في ثلاث قضايا مختلفة.

وأضاف أنه يأتي من بين القطع المستردة 6 قطع أثرية من متحف المتروبوليتان تم مصادرتها من قبل مكتب المدعي الأمريكي في مدينة منهاتن بنيويورك في القضية الكبرى التي شملت تهريب عدد من القطع الأثرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ومازالت التحقيقات مستمرة بها في فرنسا، وتضمنت القطع جزء من تابوت خشبي مغطى بطبقة من الجص الملون يصور وجه سيدة، ولوحة من الحجر الجيري عليها نقوش من الكتابة الهيروغليفية ومنظر لتقدمة القرابين، وقطعة من من الكتان مزينة برسومات ملونة تحكي قصة عبور البحر الأحمر من سفر الخروج مقسمة إلى خمسة قطع صغيرة، وتمثال من البرونز لرجل راكع على ركبتيه، ومقصورة من الحجر الجيري المزين بنقوش ملونة لشخص يدعى "كيميس" والذي كان يحمل لقب كبير الموسيقيين، ولوحة جنائزية من بورتريهات الفيوم تصور سيدة من العصر الروماني.

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية بنسبة نجاح 64.80%

اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها ( ‏العلمي– الأدبي) والشعبة الإسلامية، وكذا معاهد فلسطين الأزهرية، للعام الدراسى 2021/2022م‎.‎

وبلغت نسبة النجاح فى الشهادة الثانوية للقسم العلمى 62.20%، بينما بلغت نسبة النجاح فى القسم الأدبى ‏‏66.13%، بنسبة نجاح عامة فى القسمين بلغت 64.80%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏61280 طالبًا وطالبة، حضر منهم 57645 بينما بلغت نسبة النجاح العامة للدورين لشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين 93.06% من إجمالى عدد ‏المتقدمين للامتحان، و100% لنتيجة شعبة العلوم الإسلامية.

وقدم وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح فى حياتهم المستقبلية القادمة، كما وجه الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية ودورهم الكبير فى نجاح منظومة الامتحانات، كما وجه بنشر النتيجة على بوابة ‏الأزهر من خلال هذا الرابط https://natiga.azhar.eg/secondary2nd2022.html

مصرع شخصين وإصابة 26 فى تصادم أتوبيس عمال وسيارة نقل بالعين السخنة

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 26 آخرين في حادث تصادم أتوبيس عمال إحدى الشركات بالعين السخنة كان يقلهم إلي موقع الشركة، مع سيارة نقل محملة بالمواد المحجرية، وأخرى نصف نقل بطريق السويس العين السخنة أمام محطة كهرباء عتاقة.

تلقى الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، إشارة من غرفة العمليات تفيد وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل وأخري نصف نقل، علي الفور تم توجيه سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث .

وقال شهود عيان، إن الحادث وقع بطريق السويس العين السخنة أمام محطة كهرباء عتاقة بين أتوبيس يقل عمال شركة عاملة بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة وسيارة نقل محملة بالمواد المحجرية واخري نصف نقل .

الزمالك يغادر القاهرة متوجها إلى قطر استعدادا لمواجهة الهلال السعودى.. صور

غادرت بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مطار القاهرة متوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة، على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة فريق الهلال السعودي بعد غد الجمعة على كأس "سوبر لوسيل".

وكان البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، قد اختار قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودى وتضم كلا من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية.

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثى.

خط الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

إنبى: محمود جاد سيرحل فى الصيف ولم نحدد سعره

قال شريف أبو الغيط، المتحدث الرسمى باسم إنبى، إن محمود جاد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى البترولى سيرحل خلال الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكداً أنه حارس دولى ومميز ويملك أكثر من عرض.

واعترف أبو الغيط بمحادثات نادى الزمالك مع إدارة النادى البترولى من أجل الحصول على خدماته، موضحاً أنه لم يصل عرضاً رسميا لافتاً إلى أن إدارة نادى إنبى لم تحدد سعر بيع الحارس الدولى.

وتصدر محمود جاد قائمة المرشحين لتدعيم حراسة مرمى الزمالك فى الموسم الجديد، بعدما رحل محمد أبو جبل نهائيا، وهناك بعض العراقيل فى صفقة محمد بسام حارس الطلائع، حيث ارتفعت اسهم ضم جاد خاصة بعد فشل انتقاله إلى نادى ويجان الإنجليزى، خصوصاً أن اللاعب كانت رغبته الأولى الاحتراف الخارجى قبل أن تفشل هذه الخطوة بسبب الخلاف على المقابل المادى بين مسئولى النادى البترولى ونظرائهم فى إنجلترا.

ويهتم مسئولو الزمالك بضم حارس مرمى سوبر، ويعد محمود جاد ضمن المرشحين بقوة لصفوف الفريق الأبيض بعد استطلاع رأى الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوسفالدوا فيريرا فضلا عن صغر سنه وهو الامر الذى جعل ادارة الابيض تعيد فتح ملف التفاوض معه من جديد، فى الوقت الذى مازالت مفاوضات ضم محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش مستمرة وتواجه مطبات مالية فضلا عن التمسك بوجوده فى النادى العسكرى.