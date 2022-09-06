92 مليون دولار تراجعا بواردات مصر من الأخشاب مايو الماضى

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع الواردات المصرية من الخشب ومصنوعاته خلال شهر مايو الماضي، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 79 مليونا و450 ألف دولار، بينما كانت نحو 171 مليونا و812 ألف دولار فى شهر مايو عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 92 مليونا و272 ألف دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن واردات الخشب تعتبر من أهم الواردات المصرية من السلع الوسيطة والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليارى و519 مليون دولار فى شهر مايو الماضي، مقابل مليارى و603 ملايين دولار فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 84 مليونا و273 ألف دولار.

وشملت قائمة واردات السلع الوسيطة كلا من اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة بلغت 302 مليون و580 ألف دولار فى مايو الماضي، مقابل 368 مليون و780 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 66 مليون و200 ألف دولار، بالإضافة إلى مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 475 مليون و49 ألف فى مايو الماضي، مقابل 378 مليون و162 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 96 مليون و886 ألف دولار.