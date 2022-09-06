13.3 مليار جنيه عائدات قناة السويس فى يوليو الماضى

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عائدات قناة السويس في يوليو الماضي، لمستوى جديد حيث سجل إجمالي العائدات نحو 13.3 مليار جنيه، ارتفاعا من 8.3 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه.

وتستكمل عائدات قناة السويس مستوياتها القياسية التي بدأت منذ الأشهر الأولى من العام الجاري، حيث سجلت عائدات قناة السويس ارتفاعات متتالية، بلغت نحو 11.6 مليار جنيه في شهر ابريل الماضي، بينما كانت 8.7 مليار جنيه في الشهر المناظر له عام 2021، بزيادة بلغت 2.9 مليار جنيه.

ورغم تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، حققت عائدات قناة السويس نحو 12.3 مليار جنيه في شهر يونيو الماضي، مرتفعة من 12 مليار جنيه في شهر مايو السابق له، بزيادة بلغت 300 مليون جنيه.

وشهد العام المالي 2021/2022 طفرة كبيرة لعائدات قناة السويس، حيث شهدت إيرادات القناة ارتفاعًا بنسبة 20.7% لتسجل نحو 7 مليارات دولار، وذلك مقارنة بنحو 5.8 مليارات دولار فى 2020/2021، كما شهد عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال 2021/2022 ارتفاعًا بنسبة 15.7% مسجلة بذلك نحو 22 ألف سفينة وذلك مقارنة بـ 19 ألف سفينة في 2020/2021، كما شهدت الحمولة الصافية العابرة للقناة ارتفاعًا بنحو 10.9% لتصل إلى 1.32 مليار طن في 2021/2022 وذلك مقارنة بنحو 1.19 مليار طن في 2020/2021.