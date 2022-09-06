وكالة الطاقة الذرية: لم نجد ما يشير إلى تلوث إشعاعى بمنطقة زابوريجيا

كتب أحمد عرفة

نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها عن زيارة محطة زابوريجيا النووية فى أوكرانيا، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لم نجد ما يشير إلى تلوث إشعاعى فى منطقة زابوريجيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوضع فى محطة زابوريجيا النووية لا يزال مقلقا، متابعة: مستعدون للبدء فورا بمشاورات لتأسيس منطقة آمنة فى زابوريجيا.

وتابعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: يمكن تحقيق السلامة فى زابوريجيا بتأسيس منطقة آمنة، موضحة أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ تدابير تمنع وقوع حادث نووي في زابوريجيا.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن هناك حاجة ماسة لاتخاذ تدابير تمنع وقوع حادث نووى.