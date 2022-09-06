وزير الدولة للإنتاج الحربى يلتقى محافظ الغربية لمتابعة موضوعات التعاون المشترك

كتب زكى القاضى

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية لمتابعة مستجدات ومعدلات تنفيذ موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربى اللقاء بالترحيب بالدكتور طارق رحمى ومن جانبه قدم محافظ الغربية التهنئة للوزير "محمد صلاح" بمناسبة توليه حقيبه وزارة الإنتاج الحربى متمنياً لسيادته التوفيق والنجاح وإستمرار التعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة ، عقب ذلك اشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن هذا اللقاء يأتى في إطار السياسة التي تنتهجها الوزارة للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بالتعاون مع مختلف الجهات والتي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد بما يخدم المواطنين ويلبي احتياجاتهم.

وأشار الوزير "محمد صلاح" إلى حرص الوزارة على توجيه كافة الإمكانيات المتاحة بالشركات التابعة لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظة الغربية بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة في استغلال الموارد المتاحة ، عقب ذلك بحثا الجانبان الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات التعاون المشترك الجارى تنفيذها ومنها إنشاء وتسويق وإدارة مشروع استثماري عبارة عن فندق ومجمع مطاعم في أرض "المرور القديم"، وإقامة مشروع استثماري على "أرض البوريفاج" عبارة عن جراج ثلاثة أدوار تحت الأرض ومول تجاري ومستشفى تخصصي ومبنى إداري ومشروع تنفيذ سلم كهربائى بشارع البحر بطنطا ، كما تم مراجعة الموقف التنفيذى لمشروع إقامة مصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى وذلك من خلال شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة.

ومن جانبه أشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إلى وجود تعاون مثمر بين الجانبين في مختلف المجالات، وأضاف أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار خطة المحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية ووضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة لتطوير وتحسين منظومة العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالنفع على المواطنين بالمحافظة.

وأكد "رحمي" على أن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة المنوط بها إقامة وإدارة المشروعات المشتركة تمتلك خبرات وإمكانيات تمكنها من تنفيذ المشروعات الموكلة إليها بالمحافظة بكفاءة وطبقاً لمعايير الجودة العالمية وفي التوقيتات المحددة لتسليم المشروعات.

وبدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن هذا التعاون القائم بين الوزارة ومحافظة الغربية يرجع للبروتوكول الذى سبق وقام الجانبان بتوقيعه فى شهر أكتوبر 2020 وهو ما يأتى ضمن سياسة العمل بالوزارة وهو التعاون مع كافة الجهات بالدولة والمساهمة فى المشروعات القومية بما يعود بالنفع فى المقام الأول على المواطنين ، واشار " بكر " إلى أنه تم الإتفاق فى نهاية اللقاء على عقد لقاءات دورية بين مسئولي الجانبين لمتابعة المستجدات المتعلقة بموضوعات التعاون المشتركة.