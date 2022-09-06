وزير التموين: منطقة طنطا اللوجستية تضم استثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه.. صور

كتب مدحت وهبة ومحمد طارق - تصوير خالد كامل

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأن سوق نصف الجملة الذى تم وضع حجر أساسه اليوم يعد أول سوق نموذجي بمنطقة الدلتا، حيث يأتى ضمن توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في أسواق جملة وأسواق نصف جملة بمختلف المحافظات.

وأشار المصيلحى، إلى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة التجارة الداخلية وتم عرضها على الرئيس، وأنه جارى حاليا تنفيذ العديد من هذه المشروعات التجارية على أرض الواقع بالمحافظات المختلفة.

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى أول سوق نموذجي مركزى بمنطقة الدلتا، وذلك داخل المنطقة اللوجستية /التجارية بطنطا بمحافظة الغربية، وتم وضع حجر الأساس للسوق، وذلك ضمن خطة رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الاستراتيجية، كما يعمل هذا السوق على تقليل الفاقد في المواد الغذائية والخضروات والفواكه، كما افتتح الوزير العديد من المشروعات بالمنطقة اللوجستية / التجارية بمنطقة طنطا.

وأضاف وزير التموين، أن المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا تعد أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات مصر، وتم إنشاؤها ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحة حوالى 87 فدانا باستثمارات تتعدى 6 مليارات جنيه، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا، وتخدم ما يقرب من 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما تضم المنطقة اللوجستية / التجارية بطنطا معارض تجارية وأسواق مفتوحة وأسواق جملة ومنطقة لبيع وصيانة السيارات والمعدات والآلات المتنوعة ومكاتب إدارية مزودة بجميع مستلزمات الإدارة الحديثة تساهم فى تواجد الشركات العالمية بمحافظات الدلتا، مما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب الذين يتم تأهيلهم تحت إدارة كوادر لديها خبرات عديدة ومراكز تدريب بالتعاون مع أكبر المراكز بالشرق الأوسط مراكز طبية يتواجد بها جميع التخصصات الطبية التي لم تكن متوفرة بمحافظات الدلتا.