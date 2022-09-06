نفسك تشترى عفش بيتك من دمياط.. هقولك تعمل إيه؟.. صور

دمياط معتز الشربينى

مازالت محافظة دمياط، تتربع على عرش سوق الأثاث بالرغم من انتشار ورش ومعارض الأثاث فى مختلف المحافظات، مازالت دمياط تحتفظ بمكانتها كأحد أكبر منطقة لصناعة الأثاث والتعامل مع الأخشاب بسبب كثرة المعروض وتنوع الأشكال وجودة الخامات المستخدمة فى الصناعة علاوة على وجود الصانع الحرفى الماهر المدرب.

فى معارض دمياط تختلف الأذواق بين القطع المودرن والكلاسيك وتتنوع الأشكال والألوان، ويوجد آلاف الورش لتصنيع الأثاث وأغلبها ورش تتوارثها الأجيال وهى ورش متخصصة فى صناعة غرف النوم والسفرة والانتريهات والانتيكات، وأغلب الراغبين فى شراء الاثاث سواء تغيير عفش البيت أو شراء جهاز العروسة الجديد يتخذ من دمياط مقصده لشراء أفضل وأجود الأنواع.

وتنتشر فى دمياط الورش فى أغلب الشوارع بالمدن والقرى وهى جميعا ورش مجهزة لتنفيذ قطع الاثاث المطلوبة من حيث الأخشاب والكتلوجات يوجد أيضا مئات المعارض التى تبيع الأثاث الجاهز "متشطب" وأغلبها يمتلك ورش ومصانع بالمنطقة الصناعية بها معدات والآلات حديثة التصنيع تنافس صناعة الدول الأوروبية وتقوم بالتصدير لاغلب الدول العربية.

القادم إلى دمياط لشراء الاثاث عليه أن يحدد مطالبه مسبقا لتحديد اختياره ورغبته هل هى تصنيع قطع معينة حسب المقاس أو الكاتلوج، وهنا عليه التوجه إلى الورش المنتشرة فى شوارع دمياط خاصة العنانية والسيالة والخياطة والشعراء والبصارطة، أو شراء أثاث خشب ابيض وهنا عليه التوجه إلى شارع عبد الرحمن وهو من أشهر شوارع بين الأثاث الأبيض والانتيكات والقطع المحدودة ويوجد به مئات الورش والمحلات تعرض مختلف الأشكال والمقاسات، وكذلك إكسسوارات الأثاث.

ويوجد أيضا ورش مدينة دمياط للأثاث المجهزة لتصنيع طلبيات وأوردرات لتغطية احتياجات المدن والقرى السياحية والفنادق وأثاث التصدير، يوجد أيضا مئات المعارض متخصصة فى بيع غرف النوم أو السفرة أو الأنتريهات والصالون جاهزة على الفرش مباشرة.

وتراوح الأسعار بين المعارض لتلبية رغبة زوار المحافظة حيث يتراوح سعر غرفة النوم من 18: 50 ألف جنيه، وسعر غرفة الأطفال من 30:15 ألف جنيه، وسعر الأنتريهات من 15 :35 ألف جنيه، وسعر السفرة من 15 : 40 ألف جنيه، كما تتراوح أسعار الصالون من 15: 40 ألف جنيه.

وبعد الانتهاء من الشراء لا تحمل هم نقل العفش يوجد فى دمياط مئات سيارات النقل المجهزة والمخصصة لنقل العفش بطريقة متقنة للحفاظ عليه،، ويتم نقل الأثاث إلى أى مكان داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.



ورش دمياط للأثاث (1)



ورش دمياط للأثاث (2)



ورش دمياط للأثاث (3)



ورش دمياط للأثاث (4)



ورش دمياط للأثاث (5)