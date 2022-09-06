"مياه سوهاج" تكرم أبناء العاملين المتفوقين علمياً بالشهادات العامة

سوهاج – عمرو خلف

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج حفل تكريم العاملين الذين بلغوا سن التقاعد وأبناء العاملين المتفوقين علمياً في الشهادات العامة وأوائل الجامعات والعاملين الذين حصلوا على درجات الماجستير والدكتوراه.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن الاحتفالية تأتى تقديراً من الشركة لأبنائها العاملين الذين بلغوا السن القانوني وذلك لعطائهم المتميز خلال فترة عملهم كما تم تكريم 26 من أبناء العاملين المتفوقين علمياً و6من العاملين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن الشركة تسعى من خلال هذا الاحتفال إلى ترسيخ تقليد سنوي ولفتة تقديرية من الشركة وعرفانا بالجهود المتفانية التي قدمها العاملين المحالين للتقاعد وكذلك تكريماً لابناء العاملين المتفوقين والعاملين المتميزين علمياً مما يمثل تقديراً من الشركة لهم وإيمانًا بأن العلم والتعليم هما أساس النهوض بالمجتمع والعمل على تنميته.



