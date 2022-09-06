موسكو تطالب بالإسراع فى إصدار تأشيرات الدبلوماسيين الروس لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

كتب أحمد عرفة

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم الثلاثاء، إن روسيا تطالب الولايات المتحدة الأمريكية الإسراع بإصدار التأشيرات لأعضاء وفدها لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أنه لسوء الحظ، لم يتم حل القضية بعد، ونطالب الجانب الأمريكي بالتعجيل بإصدار التأشيرات للمندوبين.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي أن الجانب الروسي الذي ينوي المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قدم وثائقه مسبقا للحصول على التأشيرات الأمريكية، وليس لدى واشنطن سبب لتأخيرات لا نهاية لها في هذا الإجراء، متابعا: لقد قدمنا ​​جميع طلبات التأشيرة مقدما، وبشكل مبكر، وفي رأينا، لا توجد أسباب تفسر هذه المماطلة التي لا نهاية لها.