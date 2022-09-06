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موسكو: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن قضية تبادل الأسرى لم يتوقف

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 10:53 م
موسكو: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن قضية تبادل الأسرى لم يتوقف بلينكن
كتب أحمد عرفة

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أكد نائب رئيس الدائرة الصحفية بوزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن قضية تبادل الأسرى، لم يتوقف بعد مغادرة السفير جون سوليفان، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب رئيس الدائرة الصحفية بوزارة الخارجية الأمريكية: تواصل الحكومة الأمريكية دعوة روسيا للإفراج عن بريتني جرينير وبول ويلان المدانين ظلما، للحوار بعد رحيل سوليفان مستمر.

وفى وقت سابق نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها عن زيارة محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لم نجد ما يشير إلى تلوث إشعاعي في منطقة زابوريجيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوضع في محطة زابوريجيا النووية لا يزال مقلقا، متابعة: مستعدون للبدء فورا بمشاورات لتأسيس منطقة آمنة في زابوريجيا

وتابعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: يمكن تحقيق السلامة في زابوريجيا بتأسيس منطقة آمنة، موضحة أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ تدابير تمنع وقوع حادث نووي في زابوريجيا.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن هناك حاجة ماسة لاتخاذ تدابير تمنع وقوع حادث نووي.

 


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