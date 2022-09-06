مندوب بريطانيا: على القوات الروسية إخلاء أراضى محطة الطاقة النووية زابوروجيا

كتب أحمد عرفة

أكدت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، أن على القوات الروسية إخلاء أراضي محطة الطاقة النووية زابوروجيا.

وأضافت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، خلال كلمتها بمجلس الأمن أن بلادها تؤيد فكرة نزع السلاح في المحطة، موضحة أنه من أجل ذلك يجب على القوات الروسية مغادرة أراضي المحطة.

وتابعت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة : نستمع إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، ولكن بشكل عام على الروس المغادرة، هذه هي الطريقة التي ينبغي أن يتم فيها ذلك.