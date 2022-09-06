مناطق تخدمها محطات القطار السريع بالعين السخنة والعاصمة الإدارية ومحمد نجيب.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل شبكة القطار الكهربائى السريع بالتزامن مع اعمال انشاء محطات القطار الجارى تنفيذه على 3 خطوط، وينشر اليوم السابع أهم المعلومات عن محطة العين السخنة والعاصمة الإدارية ومحمد نجيب، والمناطق التي تخدمها بشبكة القطار الكهربائى السريع.





محطة العين السخنة، بشبكة القطار الكهربائى السريع ستخدم منطقة العين السخنة سواء المناطق السياحية على البحر الأحمر والمناطق الصناعية وأيضا منطقة ميناء العين السخنة.

تمتد خدماتها إلى المناطق الاستثمارية الجديدة بالمنطقة.

تخدم مدينة السويس الجديدة .

هى محطة نهائية للخط الأول لشبكة القطار السريع.

ومحطة العاصمة الإدارية تعد من أكبر المحطات فى الشرق حيث تبلغ مساحتها أكثر من 1100000 متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية.

ويبلغ طول الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العلمين - مطروح- الفيوم )، 660 كم، ويشمل 22 محطة، وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسينقل مليون راكب/يوم و8500 طن بضائع/يوم وسيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب