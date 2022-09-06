اليوم السابع
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معلومات الوزراء: مصر عملت على تعزيز المعاملات المالية وتوطين الشمول المالى

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 02:20 م
معلومات الوزراء: مصر عملت على تعزيز المعاملات المالية وتوطين الشمول المالى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيديو جديدا بعنوان: "عملت مصر على تعزيز المعاملات المالية وتوطين الشمول المالي والتكنولوجيات المالية"، سلط فيه الضوء على أهم الجهود التي قام بها البنك المركزي المصري لتعزيز البنية التحتية للنظام المالي في عام 2021، منها على سبيل المثال:
 
 
1. التأسيس القانوني لنظم خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية
2. إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات بالعملات الأجنبية لاستبدال نظام الشيكات الورقية وتعزيز التحول الرقمي
3. مشروع التحويل من بطاقات ميزة لمحافظ الهاتف المحمول
4. الإصدار الثالث لقواعد استخدام الدفع بواسطة الهاتف المحمول 
(25 مليون حساب على محافظ الهاتف المحمول بنهاية 2021 بإجمالي عمليات سنوية 260 مليون عملية بقيمة 270 مليار جنيه مصري)
5. إصدار قواعد الادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول
6. إطلاق "ميزة ديجيتال" لصرف المعاشات على محافظ الهاتف المحمول
7. إطلاق مبادرة البنك المركزي للسداد الإلكتروني، لنشر 300 ألف نقطة بيع إلكترونية و200 ألف رمز استجابة سريع
 
 

معلومات الوزراء

مركز المعلومات

البنك المركزى

التكنولوجيات المالية



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