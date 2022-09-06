اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 09:14 م
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مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حادثى سير بصحراوى البحيرة

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 08:29 م
مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حادثى سير بصحراوى البحيرة إسعاف -أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادثى سير بمركزى وادى النطرون وأبو المطامير بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.  
 
وكان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مركز وادى النطرون. 
 
وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة إثنين آخرين، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة مستشفى وادى النطرون ونقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 
 
كما لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نصف نقل وميكروباص بطريق جانكليس - أبو المطامير، وتم نقل جثث المتوفين والمصاب إلى مستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الوقائع.

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