مصادرة لحوم فاسدة وتحصين ماشية.. جهود مديريات الزراعة والطب البيطرى

كتبت أسماء نصار

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامى للوزارة، العدد رقم 57 من اصدار: "الزراعة فى كل مصر" الذى يوضح الجهود والانشطة التى تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطرى بمحافظات الجمهورية خلال أسبوع.

وخلال هذا الأسبوع شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 5 طن و 715 كجم لحوم مجمدة ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 118 الف و 988 جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع، كذلك تم عقد 9 ندوات ارشادية حول أهمية التحصين و الوقاية من الامراض المشتركة و مرض السعار، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية الاجتماع الدورى للجنة التراخيص الخاصة بإدارة حماية الأراضي، كذلك تم المرور على الحقول الإرشادية لمحاصيل الفول والذرة، كذلك تم عقد اجتماعا مع مفتشى الارشاد بالمراكز ومسؤولى التنمية الريفية بالمحافظة لبحث تنشيط جهاز التنمية الريفية بالمحافظة والاستعداد للموسم الشتوي.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور الميدانى على الزراعات الصيفية والتواصل مع المزارعين للوقوف على مشاكلهم وايجاد الحلول المناسبة لها، والمرور على الجمعيات الزراعية بنواحى المحافظة لمتابعة سير العمل بها، كما شنت حملة على أسواق بيع وتداول المبيدات والمخصبات الزراعية، حيث تم ضبط 65 عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات الغير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها، كما تم ازالة (56) حالات تعدى على الاراضى الزراعية، كما واصلت مديرية الطب البيطرى المرور الدورى على اسواق الماشية للتقصى الوبائي، وتوعية المربيين ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، كذلك أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ، الانتهاء من تحصين 190 ألف رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، كما تم تنفيذ 220 ندوة إرشادية بقرى مراكز المحافظة.

وشنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية، حملات مكبرة على أسواق بيع وتداول اللحوم حيث تم ضبط 6 طن و78 كجم) لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 443 ألف و299 رأس ماشية، كما تم عقد 868 ندوة و جولة إرشادية لتوعية المربيين، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، تكثيف حملاتها للتصدى وازالة التعديات على الاراضى الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث تم إزالة 4 حالت تعدى على الأراضى الزراعية بمركز وادى النطرون، كذلك كثفت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الإسكندرية، حملات التفتيش على اسواق بيع اللحوم، حيث تم ضبط 110 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الاتتهاء من تحصين 13 ألف و584 جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، كذلك تم عقد 8 ندوات ارشادية لتوعية المربيين.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، بدء موسم حصاد الأرز، كما تم المرور على زراعات القطن والذرة وأشجار النخيل، كما تم عقد اجتماعاً مع رؤساء الجمعيات الزراعية بقطاع الاستصلاح لمناقشة اهم المستجدات الخاصة بالموسم الصيفى لتوريد الارز والموسم الشتوى لتوريد القمح والشعير، كما تابعت المديرية بدء زراعة العروة الأولى لبنجر السكر جنوب بورسعيد، كذلك وااصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على مزارع الماشية، كما تم عقد اجتماعاً مع مديرى الإدارات الفنية، لمتابعة تنفيذ التكليفات، كما تم المرور على الزراعات بنواحى المحافظة،كما عقدت مديرية الزراعة بالمنيا دوره تدريبيه لتوعية الريفيات بممارسات ترشيد الاستهلاك وتدوير مخلفات زيت الطعام حيث تناولت الندوة كيفية تدوير زيت الطعام فى المنزل بعدة طرق منها تصنيع صابون غسيل الملابس وتصنيع صابون سائل لغسيل الاوانى وكذلك انواع الزيوت واشتراطات القلى الصحى للغذاء وترشيد استخدام الزيوت فى ظل التغيرات العالمية.

وخلال هذا الأسبوع أيضا واصلت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، حملات الترصد الوبائى وتحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع حيث نجحت فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، فى إجراء تحصينات لـ 42081 رأس ماشية، شملت 27655 أبقار وجاموس، و14426 أغنام وماعز، بالإضافة إلى تنفيذ 150 ندوة توعوية مختلفة،كما شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة شمال سيناء، حملات على اسواق الماشية حيث تم ضبط 76 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما قامت إدارة الرعاية والعلاج بالعلاج الجماعى ضد الطفيليات الداخلية لـ 16 ألف و800 راس اغنام وماعز ورش جماعى لمكافحة الطفيليات الخارجية لعدد 1214 راس اغنام وماعز.

كما شاركت مديرية الزراعة بجنوب سيناء ببرنامج مشروع العيادة الزراعية بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء وتنفيذ قافله زراعية بمدينة الطور لمتابعة المزارع وعلاج الماشية وتصنيع كميات كبيرة من الأعلاف (السيلاج)، كما شهد القطاع الزراعى بمدينة نويبع الحصاد الجزئى للمزرعة السمكية التابعة لمركز البحوث الزراعية و تم تسويق المرحلة الأولى وبيعها إلى المواطنين بأسعار مخفضة عن سعر السوق لتلبية احتياجاتهم كما يجرى استكمال عملية الرعاية والتربية للمرحلة الثانية حتى يتم وصولها للحجم المناسب للتسويق مع استمرار متابعه الأنشطة الزراعية والزراعات المختلفة بالوحدة البستانية بصفه مستمرة وتوفير الخضار الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين، كما أعلنت أيضا عن توفير شتلات عنب للجمعيات الأهلية للتوسع فى المساحات الخضراء داخل مدينة الطور .