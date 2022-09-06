مدير بيطرى الأقصر: حملات توعية مكثفة لمربي المواشي حول أهمية التحصين والحماية

ويقول الدكتور فتحى سلمى، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم توعية المواطنين ومربى الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، حيث أن التوعية بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، ويتم أيضاً خلال الحملات تعريف المواطنين ومربي الماشية بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة. التوعية بطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التأمين على الماشية والمميزات التي يحصل عليها المربى فى حالة تأمينه على الماشية ومميزات التأمين على الماشية، بالإضافة إلى التوعية بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات.

وتستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها فى تنفيذ مهامها للحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، وأهابت المديرية بكافة المواطنين ومربى الماشية التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها، وذلك تحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى، ومنعاً من إنتشار هذه الأمراض الوبائية.



توعية أصحاب المواشي لتحصينها بالحملة القومية



توعية أصحاب حظائر الماشية لحمايتها



توعية السيدات بأهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية



جانب من توعية السيدات خلال فعاليات الحملة القومية الثانية



جانب من حملات التوعية لأصحاب المواشي بالأقصر



حملات التوعية تصل لكل شبر بمحافظة الأقصر