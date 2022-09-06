مركز التميز للمياه يبحث آلية لتمويل مشاريع البحوث التطبيقية ضمن الحلول المستدامة

كتبت منال العيسوى

أطلق مركز التميز للمياه التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، أول ندوة دولية فى مصر عن الحلول المستدامة للمياه في الإسكندرية، بحضور العديد من الوزراء والشخصيات العامة والباحثين والأساتذة فى مجال المياه في مصر والعالم وخبراء المياه وممثلى القطاع الخاص.

تناولت الندوة النتائج والمخرجات البحثية للعلماء والمهندسين البارزين في أربعة مجالات للمياه وهي كفاءة استخدام المياه، والإدارة المتكاملة لموارد المياه، والمياه المعالجة الآمنة وإعادة الاستخدام، والموارد المائية غير التقليدية وتحلية المياه، حيث جاء قرار التركيز على هذه المجالات الأربعة أثناء مرحلة تصميم خارطة الطريق الوطنية لبحوث المياه والتى قام بوضعها مركز التميز للمياه.

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‏وأكد المتحدثين أن الخارطة تهدف إلى إنشاء آلية لتمويل مشاريع البحوث التطبيقية التي تعالج مشاكل العالم الحقيقية في مجال المياه. تم تنفيذ مبادرة خارطة الطريق الوطنية لبحوث المياه بالتعاون مع القطاعين العام والخاص وتساهم في استراتيجية مصر الوطنية لبحوث المياه.