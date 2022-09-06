محافظ كفر الشيخ: النزول بتنسيق الثانوية العامة إلى 227 درجة

كفر الشيخ – محمد سليمان

وافق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على النزول بتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام إلى 227 درجة نظام انتظام، و140 درجة للثانوي الخاص والمنازل، وذلك في استجابة لمطالب أولياء الأمور والطلاب، وتم تحديد مدارس بعينها لقبول الطلاب بها نظرا للكثافة بتلك المدارس في 12 إدارة تعليمية، وعددها 41 مدرسة، ويشترط عدم التحويل منها إلى أي مدرسة أخرى طوال فترة الدراسة.

وتلقى محافظ كفر الشيخ العديد من الطلبات والمناشدات من أولياء الأمور والطلاب، للنزول بتنسيق القبول بالثانوية العامة، وعلى الفور، وجه محافظ كفر الشيخ وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد عبدالله، بتقديم بيان مفصل عن عدد فصول الثانوية العامة بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وما يمكن استيعابه بالفصول، وتبين قبول 21 ألف و757 طالباً وطالبة.

ورأى المحافظ أنه لا مانع من استيعاب حوالي 5 آلاف و531 طالب آخرين بالمدارس الثانوية العامة، وقدم محافظ كفر الشيخ التهنئة لكل الطلاب الذين أُتيحت لهم فرصة التقدم للالتحاق بالثانوية العامة، بناءً على رغبتهم.



المدارس التي تم القبول بها والنزول بالتنسيق



1 المدارس التي تم تحديدها للقبول بها