محافظ دمياط توجه برفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خطة الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2022/2023 وذلك خلال اجتماع موسع ترأسته اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و اللواء سالم ابراهيم مساعد مدير الأمن للأمن العام و مديرى مديريات التربية والتعليم والصحة والأوقاف وهيئة الابنية التعليمية والإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية وإدارة المرور و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و أيضا مديرى الادارات التعليمية و ممثلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وقطاع الكهرباء .

حيث اعلنت " المحافظ " فى مستهل الاجتماع رفع درجة التأهب بكافة الجهات ، على رأسهم مديرية التربية والتعليم باداراتها التعليمية العشر والإدارة المركزية للمعاهدالأزهرية، حيث شددت على مديرى الادارات التعليمية بالمرور المستمر على المدارس و تحقيق الانضباط بها، مؤكدة أنه يتم متابعة تلك المنظومة بشكل دورى من خلال مرور فريق ادارتى المتابعة والحوكمة والمراجعة الداخلية لمراجعة تلك الأعمال وحضور المعلمين وجميع العاملين بالمدارس، هذا إلى جانب قيامها بزيارات مفاجئة خلال الفترة القادمة، كما شددت أنه سيتم محاسبة من يثبت تقصيره وتحويله للتحقيق بالشئون القانونية بديوان عام المحافظة .

وعلى جانب آخر اطلعت " محافظ دمياط " خطة الابنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم لاستكمال أعمال الصيانة البسيطة والشاملة للانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي بوقت كافى ،مؤكدة على التأكد من تطبيق عوامل الأمن والسلامة وتوصيل المرافق والانتهاء من أعمال رفع الكفاءة لبعض المدارس وتكثيف أعمال النظافة بها، مع ضرورة التأكد من توافر متطلبات الحماية المدنية واضاءة الفصول وجاهزية الأثاث المدرسى والفناء وإزالة اى ملصقات على سور المدارس وكذلك توزيع الكتب المدرسية ، مع تشكيل لجان لمتابعة ذلك ، كما أكدت أيضًا على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية و تطهير وتعقيم المدارس ،لافتة الى أهمية تحقيق انضباط حضور الطلاب واستقرار اليوم الدراسى و إقامة طابور الصباح وتحية العلم والسلام الجمهورى لغرس قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب ، واشارت " محافظ دمياط " إلى تحقيق التواصل بين المديرية والادارات التعليمية ومديرى المدارس لمتابعة كافة الإجراءات الخاصة ببدء العام الدراسى .

وفى السياق ذاته، ، وجهت "الدكتورة منال عوض" تعليماتها إلى مديرية الصحة وقطاع التأمين الصحى بدعم كل مدرسة بزائرة صحية وتزويد المدارس بالاحتياجات الطبية الأولية ،و تجهيز غرف للعزل للتعامل مع الحالات المشتبه فى اصابتها بفيروس كورونا ، كما أكدت على أهمية التنسيق بين مديريتى التربيةوالتعليم والصحة لتطعيم الطلاب فى الفئة العمرية من 12حتى 18بلقاح فيروس كورونا للوصول إلى عدد اكبر من المستهدف والحد من انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة الطلاب .

وعلى صعيد آخر،، أكدت " الدكتورة منال عوض " على إدارة المرور بوضع خطة محددة وتكثيف الدوريات خاصة اوقات الذروة بمواعيد دخول وخروج الطلاب لتحقيق السيولة المرورية ، كما اطلعت على خطة مديرية الاوقاف لتوعية الاهالى بضرورة حث أبنائهم على الحفاظ على البيئة ونظافة المدارس وغرس قيم الولاء والانتماء والتسامح لديهم وذلك خلال خطبة الجمعة الأخيرة من شهر سبتمبر ،مؤكدة على قطاع الكهرباء بمراجعة اعمدة الانارة بالشوارع و التأكيد على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتطهير خزانات المياه وعمل الصيانة اللازمة لها.

وخلال الاجتماع أيضًا وجهت " المحافظ " رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق بتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس .