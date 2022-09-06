محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من شارع 23 يوليو

بورسعيد - محمد عزام

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم، سير ونسب تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير المرحلة الأولى من شارع 23 يوليو بداية من حدود منفذ الجميل القديم بجوار نادي العاملين بالمحافظة، وصولا إلى استاد النادي المصري بطول 2 كيلو و600 متر، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات وفوزي الوالي رئيس حي الزهور والمهندسة هويدا شميس منطقة تعمير بورسعيد ومسئولي مديرية الطرق والشركات المسئولة عن التطوير.

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه تم الانتهاء من إقامة أكثر من 125 عمود كهرباء وأعمال إنشاء جزيرة وسطى ومسحطات خضراء، فضلا عن توسعة الطريق لإحداث السيولة المرورية، وأشار محافظ بورسعيد أن المرحلة الأولى من أعمال تطوير شارع 23 يوليو، تأتي بطول كيلو و300 متر، وصولاً إلى شارع عبد الهادي الحديدي، حيث شملت الأعمال توسعة وتجميل الطريق، وإقامة بلدورات وأعمال إنشاء بالوعات للأمطار وأعمدة ديكورية حديثة و كابلات وتعديل شبكات مرافق بالكامل للمنطقة، مع إقامة 3 حارات مرورية يمينا ويسارا، وذلك بالتوازي مع طول الطريق بالكامل، وتتم الٱعمال تحت اشراف منطقة تعمير بورسعيد.

وأكد المحافظ أنه جاري الإنتهاء من المرحلة الأولى من الأعمال، وذلك بالتوازي مع تطوير سور الجبانات القائم، والذي يشهد أعمال إنشاء مقاعد للزائرين ومسطحات خضراء وأشجار وشبكات مياه، وزيادة اضاءة عامة بطول الطريق، لافتا أن هناك جهود مكثفة لسرعة نهو الأعمال في أقرب نظرا لاهمية الطريق الحيوية.