محافظ بنى سويف يفتتح معرض "أهلاً مدارس" لتوفير مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة

بنى سويف - هانى فتحى

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، معرض"أهلاً مدارس" والتي أقامتها بالمحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية والتموين وبالتعاون مع بعض سلسلة المكتبات المعروفة وشركات القطاع الخاص، لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة ،فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين من خلال التوسع في إقامة المعارض، لتوفير احتياجات أبنائهم من المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة قبل بداية العام الدراسي الجديد ، حيث يستمر المعرض "المقام خلف الصالون الأخضر "حتى منتصف أكتوبر المقبل.

وتفقد محافظ بنى سويف، أقسام المعرض، الذي يستمر حتى منتصف أكتوبر المقبل،ويضم كافة احتياجات طلاب المدارس من الأدوات المكتبية والكتابية وكشاكيل وكراسات بأنواعها بالإضافة إلى الأدوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس والزي المدرسي ، بتخفيضات تصل إلى 20% للكتب الخارجية،وبتخفيضات تتراوح ما بين 10 إلى 15 % للمستلزمات المدرسية ، و50% لأحذية المدارس بمختلف أنواعها ،فضلا عن تفقد أقسام المعرض الدائم لبيع السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية واللحوم والخضار، بجانب قسم لبيع الحلوى بأسعار مخفضة بمناسبة قرب ذكرى المولد النبوي الشريف،حيث يشارك في المعرض مجموعة من شركات وعارضين من القطاع الخاص بجانب الشركة المصرية لتجارة الجملة.

وأعرب محافظ بنى سويف، عن سعادته بافتتاح المعرض الذي يضم كافة احتياجات الأسرة المصرية من المستلزمات الدراسية والتعليمية، مشيداً بجودة المعروضات، خاصة وأن أسعارها تقل عن مثيلاتها في الأسواق وتتناسب مع كافة الأذواق ومستويات الدخول، بهدف التخفيف عن كاهل الأسرة المصرية وتوفير كافة المستلزمات والإحتياجات للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة، مشيراًإلى أهمية التوسع في تنظيم وإقامة تلك المعارض على مستوى المراكز والمدن للتيسير على المواطنين،وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية،بهدف توفير السلع والمستلزمات المدرسية بجودة عالية وأسعار تنافسية لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودي الدخل والتيسير عليهم.

كما تبادل المحافظ الحديث مع المترددين على المعرض لمعرفة رأيهم المنتجات المقدمة، والذين أعربوا عن سعادتهم بإقامة مثل هذه المعارض المخفضة، حيث شدد المحافظ على ضرورة التزام العارضين بالأسعار المقررة والجودة ومدى توفير متطلبات الطلاب بكافة المراحل، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية دخول وخروج المواطنين وتجنب الزحام والتكدس في ظل الإقبال المتوقع على المعرض من قبل أولياء الأمور لشراء مستلزمات الدراسة لأبنائهم ،موجها الشكر لجميع القائمين على هذا المعرض.

رافق المحافظ خلال افتتاح حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بني سويف، هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف،المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، الدكتور هاني رجائي وكيل مديرية التربية والتعليم ،الدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.