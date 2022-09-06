محافظ بنى سويف: مشروعات جديدة فى قطاع التعليم ضمن خطة الدولة ومبادرة حياة كريمة

بنى سويف - هانى فتحى

واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، زياراته الميدانية لمقار المديريات والمنشآت الخدمية للوقوف على منظومة العمل والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف عن قرب عن المعوقات سواء إدارياً أو فنياً، التي قد تعرقل الجهود التنفيذية الخاصة بخطط الدولة التي يترجمها الجهاز التنفيذي بالمحافظة لجهود تنفيذية وإدارية ، للانتهاء منها التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة، وذلك ضمن برنامج ميداني موسع سوف يشمل كافة مقرات المديريات والقطاعات الخدمية والمرافق.

وقام "اليوم" المحافظ بزيارة لمقر فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمدينة بني سويف،وكان في استقباله اللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، المهندس محمد ياسين رئيس فرع الهيئة ببني سويف،وقد عقد المحافظ اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بقطاع التعليم، والتي تنفذها الهيئة، بجانب مناقشة بعض الملفات والموضوعات الهامة الخاصة بموقف الصيانة وخطة الهيئة في مجال التوسع في إنشاء بعض المدارس النوعية والتجريبية.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي العام لمشروعات الخطة الاستثمارية "إنشاءات" والجاري تنفيذها ، وموقف بعض المشروعات سواء التي تم إسنادها أو طرحها،وبعض المشروعات الخاصة بأعمال التطوير ورفع الكفاءة ،علاوة على مناقشة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي ببا وناصر، فضلاً عن عرض سريع لموجز جهود وإنجازات فرع الهيئة في مجال الإنشاءات والمباني التعليمية خلال العامين الماضيين والتي ساهمت بشكل كبير في حل مشكلة الكثافات العالية داخل الفصول ، خاصة في المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف يجرى العمل في 16 مشروعاً "مابين إنشاء جديد، إحلال جزئي ، تعلية ، توسعات" بإجمالى عدد فصول يصل إلى 245 فصلاً في 16 مدرسة بقيمة تعاقدية تزيد عن 86 مليون و824 ألف جنيهاً ، في حين تم اسناد 8 مشروعات ، بإجمالي 143 فصلاً دراسياً وبقيمة تعاقدية 53 مليون و135 ألف جنيهاً تقريباً ، وتم طرح 6 مشروعات، بإجمالي 119 فصلاً دراسياً، بقيمة تعاقدية 47 مليون و600 ألف جنيهاً ، بجانب طرح 55 مدرسة"تطوير ورفع كفاءة" بإجمالي 87 مليون جينه، وطرح إنشاء مبنى إدارة للتعليم بسمسطا بتكلفة تقديرية 10.5 مليون جنيه.

كما تمت مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات التعليم الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تشمل أكثر من 60 مدرسة "مابين إنشاء جديد، إحلال كلي وجزئي، توسعات وتعلية"، وذلك بواقع 24 مشروعا بقرى مركز ناصر و37 مشروعاً بمركز ببا، حيث تم الانتهاء وتسليم عدد من المدارس وجار العمل في البعض الآخر.

أثنى المحافظ على دور هيئة الأبنية التعليمية في تلبية احتياجات المحافظة بكافة قطاعات العمل العام وتنفيذ المشروعات وفقا للمواصفات الفنية والاشتراطات القياسية والأسلوب الهندسي المميز والشكل الجمالي في الإنشاء، منوهاً أن بني سويف لها السبق في الانتهاء من أول مشروع" المجمع التعليمي بالرياض"في المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قطاع التعليم على مستوى محافظات الجمهورية،والذي تم افتتاحه أكتوبر الماضي وفي حضور ممثلين عن مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة.

من جهته، أشار رئيس الهيئة العامة إلى اهتمام الحكومة بإنشاء المدارس الجديدة وتجهيزها بالقرى الأكثر احتياجًا والتنسيق مع كل الهيئات والجهات للتوسع في الإنشاءات الجديدة والانتهاء من جميع أعمال الصيانة قبل بداية العام الدراسي،مؤكدًا تذليل كل العقبات لانهاء كافة المشروعات في مواعيدها المقررة والتأكد من جاهزية كافة المنشآت للنهوض بالمنظومة التعليمية وتوفير ومناخ تعليمي جيد.



مشروعات جديدة فى قطاع التعليم ضمن حياة كريمة



