محافظ الوادى الجديد يتفقد مجمع التمور وتجهيزات الملتقى التسويقى.. صور

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، جاهزية مجمع التمور بالخارجة، لاستقبال محصول التمور بالتزامن مع بدء موسم الحصاد، يرافقه جهاد متولى رئيس المركز، والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان، ومحمد رجب مدير المجمع.

ووجه المحافظ بزيادة أعداد ثلاجات حفظ التمور الجارى إنشاءها، لزيادة الطاقة الإنتاجية من التمور المُصنعة، وسرعة الانتهاء من إنشاء السور المحيط بالمجمع، وتمهيد ساحة منطقة الثلاجات لتيسير عمليات النقل والتفريغ.

من ناحية أخرى، تابع المحافظ أعمال التجهيزات الجارية بموقع أرض المعارض بحى الأمل، وذلك ضمن استعدادات إقامة الملتقى التسويقى المصرى الثانى للتمور المصرية أكتوبر القادم، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال فى الموعد المحدد، كما كلف الوحدة المحلية بتطوير ورفع كفاءة حديقة الزهور لتوفير متنفس ملائم وتقديم خدمات لسكان الأحياء المجاورة.