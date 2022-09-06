اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 04:04 م
أكرم القصاص
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محافظ الوادى الجديد يتفقد مجمع التمور وتجهيزات الملتقى التسويقى.. صور

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 03:21 م
محافظ الوادى الجديد يتفقد مجمع التمور وتجهيزات الملتقى التسويقى.. صور محافظ الوادي الجديد يتفقد مجمع التمور
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، جاهزية مجمع التمور بالخارجة، لاستقبال محصول التمور بالتزامن مع بدء موسم الحصاد، يرافقه جهاد متولى رئيس المركز، والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان، ومحمد رجب مدير المجمع.

 

ووجه المحافظ بزيادة أعداد ثلاجات حفظ التمور الجارى إنشاءها، لزيادة الطاقة الإنتاجية من التمور المُصنعة، وسرعة الانتهاء من إنشاء السور المحيط بالمجمع، وتمهيد ساحة منطقة الثلاجات لتيسير عمليات النقل والتفريغ. 

 

من ناحية أخرى، تابع المحافظ أعمال التجهيزات الجارية بموقع أرض المعارض بحى الأمل، وذلك ضمن استعدادات إقامة الملتقى التسويقى المصرى الثانى للتمور المصرية أكتوبر القادم، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال فى الموعد المحدد، كما كلف الوحدة المحلية بتطوير ورفع كفاءة حديقة الزهور لتوفير متنفس ملائم وتقديم خدمات لسكان الأحياء المجاورة.

 
محافظ الوادي الجديد يتفقد مجمع التمور وتجهيزات الملتقى التسويقي بالمحافظة (1)
محافظ الوادي الجديد يتفقد مجمع التمور 
محافظ الوادي الجديد يتفقد مجمع التمور وتجهيزات الملتقى التسويقي بالمحافظة (2)
مجمع التمور فى الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يتفقد مجمع التمور وتجهيزات الملتقى التسويقي بالمحافظة (3)
محافظ الوادي الجديد يتفقد تجهيزات الملتقى التسويقي للتمور

محافظ الوادي الجديد يتفقد مجمع التمور وتجهيزات الملتقى التسويقي بالمحافظة (4)
محافظ الوادي الجديد يتفقد مجمع التمور

محافظ الوادي الجديد يتفقد مجمع التمور وتجهيزات الملتقى التسويقي بالمحافظة (5)
جولة محافظ الوادي الجديد 
 

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