محافظ المنيا يناقش مع أعضاء النواب والشيوخ عددا من القضايا بالقطاعات الخدمية

المنيا - حسن عبد الغفار

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الاجتماع الدوري مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة القضايا والطلبات بمختلف القطاعات الخدمية، والتي تخص الحياة اليومية للمواطنين، ضمن التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ المنيا على اهتمام القيادة السياسية بكافة ما يتعلق ببناء الإنسان المصري، من خلال توفير الخدمات المختلفة في جميع القطاعات، والعمل على إزالة المعوقات من خلال وضع مقترحات سريعة تساعد في حل لتلك المشكلات، بهدف الحفاظ على مسيرة التنمية والتقدم، مضيفا أن جميع الأجهزة بالمحافظة تعمل من خلال تسخير جميع إمكاناتها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع أعضاء البرلمان بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على إيجاد حلول سريعة تهدف لتحقيق الصالح العام لهم.

وخلال اللقاء استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد منها، حيث شملت المشكلات والطلبات المقدمة من أعضاء البرلمان، تجهيز وتهيئة المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، دعم عدد من مكاتب البريد بالقري، وطلبات تتعلق بقطاع التعليم والكهرباء والصرف الصحي، ووجه بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة، وجه أعضاء البرلمان، الشكر لمحافظ المنيا، وكافة الأجهزة التنفيذية للتعاون المثمر في حل المشكلات وضمان حياة كريمة للمواطنين.