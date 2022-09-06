محافظ المنوفية يوجه بمنح مهلة إضافية كفرصة أخيرة لإحدى شركات النظافة بقويسنا

المنوفية - محمد فتحى

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية بمنح مهلة إضافية لمدة 15 يوما كفرصة أخيرة لمسئولى إحدى شركات النظافة المتعاقد معها بقرية أم خنان وعدد من القري المجاورة بمركز قويسنا لرفع مستوى أداء عملها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك حفاظا على استقرار الظروف المعيشية لأسر العاملين بها، مشددا على أنه فى حال عدم التزام الشركة بتحسين مستوى أداء العمل بها سيتم إلغاء التعاقد نهائيا مع توقيع شروط جزائية عليها مؤكدا حرص المحافظة على تحسين مستوى النظافة بالقرية والعمل على تقديم أفضل خدمة للمواطنين بها.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومى بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام، حيث التقي محافظ المنوفية بمسئولى الشركة واستمع إلى مطلبهم الخاص بالسماح بالعودة إلى العمل مع الوعد بالعمل على تقديم خدمة أفضل ورفع مستوى الأداء، وذلك بعد أن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بفسخ التعاقد معهم نظرا لعدم قيامها بالعمل المنوط بعه على الوجه الأمثل.

كما كلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بفحص طلب مواطنة بناحية كفر حجازى مركز الشهداء تلتمس إلغاء انتدابها إلى مدرسة زاوية الناعورة، وعودتها للعمل بمدرسة إبراهيم عيد الإعدادية مراعاة لظروفها الصحية الصعبة.

ووجه محافظ المنوفية كلا من المستشار القانونى بالمحافظة وإدارة التفتيش بفحص مشكلة مواطن بشبين الكوم يتضرر من قيام مالكى أحد الأبراج السكنية بالتعدى على خط التنظيم مما أدى إلى حجب الرؤية عن منزله ومحلاته التجارية والعرض عليه بما تم ، وكلف المحافظ مدير مديرية الصحة بفحص شكوى موظفة بمستشفي بركة السبع المركزى تتضرر من قرار نقلها إلى مستشفي حميات شنتنا الحجر موجها باتخاذ اللازم مع مراعاة ظروفها الأسرية.

وخلال اللقاء التقي المحافظ بأحد الحالات الإنسانية الصعبة، ووجه بصرف مساعدة مالية ولحوم وموادغذائية لهذه الحالة لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية.

يأتى هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات المواطنين التى يعقدها محافظ المنوفية بشكل دورى للتواصل الدائم والاستماع إلى مشاكلهم ومتطلباتهم وإيجاد حلول لها فى إطار اللوائح والقوانين.