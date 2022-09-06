محافظ القليوبية يتابع حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة والإشغالات بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال جولته اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير أعمال رفع تراكمات القمامة بحي غرب شبرا الخيمة، وللمحطة الوسيطة (القطاوي) بحي شرق شبرا الخيمة، على استمرار متابعته الميدانية لأعمال رفع تراكمات القمامة حتى الانتهاء منها بالكامل، بهدف رفع مستوى النظافة العامة لخلق بيئة نقية وصحية للمواطنين بالتعاون معهم كونهم شريك أساسي في الارتقاء بمستوي النظافة العامة، وذلك بحضور كلاً من المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ومحمد علي نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والمقدم محمد النوتي مساعد مدير المرور لقطاع الجنوب.

واستهل "المحافظ" جولته بمتابعة أعمال رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم أسفل الطريق الدائري أول أم بيومي امتداد شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، مشدداً علي ضرورة متابعة تلك المنطقة لعدم تجمع أي تراكمات بها، إذ وصلت نسبة رفع التراكمات لـ 92%، بما يعادل 4900 طن، بالإضافة إلي رفع ما يقرب من 1400 طن من المقلب الوسيط (القطاوي) بحي شرق شبرا الخيمو.

وشدد "الهجان" على استمرار العمل حتى الانتهاء من رفع تلك التراكمات بالكامل، ومن ثم رفع أي تجمعات أخري للقمامة سواءً في الشوارع الرئيسية أو الفرعية، وذلك بالتعاون والدعم بمعدات 7 مدن بالمحافظة، مؤكداً على أهمية تفعيل منظومة جمع القمامة من المنازل وتكثيف حملات التوعية للمواطنين والمجتمع بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة لرفع مستوى النظافة العامة بالتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء.

وأثناء الجولة لاحظ المحافظ، تواجد مخلفات بناء وقمامة علي طريق ترعة الإسماعيلية أمام مستشفى الناس، علي الفور أصدر تعليماته برفع تلك التراكمات في الحال وعدم تواجدها مرة أخرى، كما لاحظ سيارة ميكروباص علي طريق ترعة الإسماعيلية يقوم قائدها بغسيلها علي الأسفلت مما يُلحق الضرر به، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، والمتابعة المستمرة للطريق للحفاظ علي عدم تهالُك الأسفلت وعدم إعاقة حركة السير، بالإضافة إلي أنه تم ضبط بائع أحذية وعربة مشروبات يفترشون الطريق العام أمام معدية عثمان بحي شرق شبرا الخيمة، مشدداً برفع تلك الاشغالات ومصادرة المضبوطات، مع ضرورة المتابعة الدائمة لعدم تشوية المظهر الحضاري وللحفاظ علي حياة المواطنين.

وفي سياق متصل، تابع "الهجان"، معدلات تنفيذ أعمال تطوير شارع عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، ويأتي تطوير شارع عرابي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية والفرعية لتسهيل الحركة المرورية وإعادة المظهر الحضاري للمدينة، ويبلغ طول الشارع 3000 م ويشمل التطوير أعمال بنيه تحتيه (كهرباء، مياه، صرف، تليفونات)، بالإضافة إلي إنشاء جزيرة وسطى بطول الشارع، وعمل بلدورات علي جانبي الطريق، وتركيب أعمدة إنارة، ورصف الشارع بالكامل، ويُشرف علي التطوير الهيئة العامة للطرق والكباري، إذ تم الانتهاء من أعمال البنيه التحتية بالكامل، وجاري تمهيد الشارع للبدء بالرصف واستكمال التطوير.

وبناء على تكليف من عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تابع الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، صباح اليوم، جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في رفع التراكمات والمخلفات بشبرا الخيمة، كما تفقد نائب المحافظ المحطة الوسيطة بالقطاوي لمتابعة انتظام سير العمل ونقل المخلفات إلى المدافن الصحية.

وشدد محافظ القليوبية، علي رؤساء المدن والأحياء بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لجميع الأعمال سواءً كانت تحسين مستوى النظافة العامة، أو إزالة الإشغالات التي تعيق حركة السير والمارة، أو أعمال التطوير الجارية وسير العمل فيها للانتهاء في المدة الزمنية المحددة، فضلاً عن متابعة جودة الأعمال من قبل الشركات المنفذة لتلافي أي مشكلات فيما بعد، ولتذليل أي معوقات علي أرض الواقع، وذلك بهدف تقديم خدمات متميزة لجموع المواطنين للارتقاء بالمظهر اللائق والحضارى.