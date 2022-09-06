محافظ الإسكندرية يلتقى رئيس محكمة الاستئناف ويهنئه بتوليه المنصب

الإسكندرية - جاكلين منير

زار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المستشار عدنان الفنجري، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، بمكتبه اليوم، وذلك لتقديم التهنئة بتوليه مهام منصبه متمنياً له مزيد من التقدم.

وأثنى المحافظ على دور رجال القضاء وإسهاماتهم فى دفع عجلة التنمية الشاملة وخدمة المجتمع، كما أشاد بالتعاون المثمر بين محاكم الإسكندرية وكافة الأجهزة التنفيذية، لافتاً إلى أن محاكم الإسكندرية شهدت تطورا كبيرا في ظل تطبيق استراتيجية وزارة العدل الرامية إلي تطوير المنظومة القضائية.

ووجه محافظ الإسكندرية الشكر إلي وزارة العدل علي الجهود المبذول لرفع كفاءة وتطوير المحاكم، والتي تأتي في ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة المحاكم علي مستوي الجمهورية.