محافظ الإسكندرية يشدد على تفعيل مبادرة "دواوين حكومية بلا أمية"

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري حيث كلف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية،باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية

وفى هذا الصدد واصلت ادارة شئون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد والهيئة العامة لتعليم الكبار بتنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى "محافظة بلا أمية" حيث تم عقد امتحان لمحو أمية لعدد 47 من الخدمات المعاونه بحي غرب وكذا المواطنين الذين يجيدون القراءة والكتابه للوقوف علي مدي قدرتهم ومدي احتياجهم للتعليم والالتحاق بفصول محو الاميه واعطائهم الفرصه لمزيد من التعليم والتي أشرفت عليها المهندسة سحر شعبان

هذا وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، أنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فإننا نستهدف القضاء على الأمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.