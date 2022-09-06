محافظ الأقصر يبحث موقف الأحوزة العمرانية والتجمعات السكنية بالمدن والقرى

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعاً بحث خلاله موقف الأحوزة العمرانية المعتمدة والتجمعات السكنية الخاصة بالمدن والقرى وتوابعها، وذلك بالإضافة إلى البيان الصادر من وزارة التنمية المحلية، وذلك فى ضوء الجهود المبذولة والتنسيق بين إدارة التخطيط العمرانى والهيئة العامة للتخطيط العمرانى ممثلاً عنها المركز الإقليمى للتخطيط وتنمية جنوب الصعيد لإعداد خريطة عمرانية حديثة لمحافظة الأقصر.

وأشاد محافظ الأقصر، خلال الإجتماع، بالدور الفعال للهيئة العامة للتخطيط العمرانى، كما وجه باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنجاز الأعمال طبقاً للجداول الزمنية الموضوعة، حيث حضر اللقاء كلا من المهندس السيد بدوى مدير المركز الاقليمى، والدكتور الاستشارى محمد العراقى استشارى المحافظة للتخطيط العمرانى، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير الإدارة العامة للتخطيط العمرانى، ومهندسى الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

وكان قد استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والوفد المرافق الذى ضم ممثلين عن بنك التنمية الأفريقى، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك لمتابعة بدء أعمال تنفيذ مشروع توفير خدمات الصرف الصحى المتكاملة فى بعض المناطق الريفية فى صعيد مصر بالأقصر، والتى تشمل عدد 10 قرى بمدينتى إسنا والطود، والذى تنفذه الدولة بالتعاون مع البنك الإفريقى للتنمية.

وخلال اللقاء تم استعراض الخطوات التنفيذية والأعمال الجارية، وذلك لبدء انطلاق تنفيذ المشروع الذى سيخدم عدد 8 قرى بمركز إسنا (مركز مستهدف ضمن مبادرة حياة كريمة) وهى قرى: (كيمان المطاعنة - أصفون - طفنيس- الغريرة - الشغب - الدبابية - المعلا – توماس 3)، وعدد 2 قرية بمركز الطود وهي: (العديسات بحرى ـ العديسات قبلي)، حيث يتم تمويل المشروع عن طريق البنك الإفريقى للتنمية، ويخدم حوالى 162 ألف نسمة بهذه القرى.