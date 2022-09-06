محافظ أسيوط يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز معلومات شبكات المرافق

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز معلومات شبكة معلومات المرافق، والبنية التحتية بالمحافظة، والذى تم إنشاؤه كأول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية، وإمداد مخططى، ومتخذى القرار بالبيانات الدقيقة، والمتكاملة لمشروعات البنية التحتية تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حضر الاجتماع اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، ومحمد بشير رئيس حي غرب، ورئيس مركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية، والمهندسة رانيا مجدى نائب رئيس المركز، والمهندسة إيمان على محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة، والمهندسة جيهان أحمد عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، ومنار غالي مدير عام الشئون القانونية بالديوان العام، وأحمد محمد صبحي مدير عام الحسابات بالمحافظة، وبهاء الدين على مدير عام الشئون المالية بالديوان العام، وولاء صلاح مدير صندوق الخدمات، والتنمية المالية بالمحافظة، والمهندسة فيفي شوقي مدير عام مديرية الطرق بالمحافظة، والمهندس إيهاب صلاح مدير عام شركة طاقة غاز أسيوط، والمهندس حسام رفعت حكيم رئيس قطاع المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وممثلي شركات الكهرباء وبعض شركات المرافق بالمحافظة.

واستعرض محافظ أسيوط، خلال الاجتماع إجراءات نقل المركز لمقره الجديد الذي يجري إنشاؤه داخل مبنى حي غرب الجديد، بالإضافة إلى مناقشة خطة عمل المركز خلال المرحلة القادمة بعد اعتماد اللائحة التنفيذية للمركز، وإضافة إلى مناقشة مقترح لائحة الأسعار الخاصة بالمركز تمهيدًا للموافقة عليها واعتمادها.

وأكد محافظ أسيوط، أن الهدف من إنشاء المركز كأول مركز متخصص يتم انشاؤه فى تاريخ المحافظة للحفاظ على البنية التحتية التي تقع تحت سطح الأرض مثل خطوط الكهرباء والتليفونات، وشبكات المياه، والصرف الصحي، والغاز وتأمين استمرار عملها وترشيد تكلفة صيانتها وإصلاحها وتطويرها ومواجهة أية أعطال مفاجئة بها وأيضًا المحافظة على البنية الأساسية فوق سطح الأرض مثل الطرق ومخارج المرافق وغيرها مشيرًا إلى أن إنشاء المركز يعتبر من أهم الإنجازات التى تمت بالمحافظة للحد من ظاهرة الحفر العشوائي وللحفاظ على البنية التحتية (المرافق العمومية) وحماية استثمارات المرافق في باطن الأرض من التدمير في نطاق المحافظة حيث يتم استخدام الأجهزة الاستكشافية والمساحية الحديثة وتكون تحت إشراف مهندسين مختصين ويعاونهم في ذلك فنين المساحة كما إنه من مهام المركز استخراج الخرائط المساحية للشبكة الارضية بالكامل مبين بها جميع المرافق على مستوى محافظة أسيوط.

ووجه المحافظ سكرتير عام المحافظة، اللواء مهندس شاكر يونس، بتذليل كافة العقبات لنهو كافة إجراءات خطة عمل المركز، واعتماد اللائحة النهائية للأسعار بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية لضمان انتظام سير العمل بالمركز وتأدية رسالته على أكمل وجه كما وجه مسئولي الماليات والحسابات بسرعة نهو كافة الإجراءات المالية الخاصة بالمركز، ونهو لائحة الأسعار وكلف مسئولى شركات المرافق بالتنسيق الكامل مع المركز في كافة المشروعات التي يجرى تنفيذها على أرض الواقع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواجهة أية أعطال مفاجئة في المرافق والتغلب عليها، وتحسين وتيرة العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض رئيس مركز معلومات شبكات المرافق ونائبته المهندسة رانيا مجدي نائب رئيس مركز معلومات شبكات المرافق شرح لمراحل انشاء المركز، وجهود الوزير المحافظ وتدخله لنهو كافة إجراءات إنشاء المركز وتخصيص مكان مناسب له داخل مبنى حى غرب الجديد وفقًا للاجراءات القانونية وتذليل كافة العقبات لتنفيذ خطة العمل به وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات التي تم شراؤها من المنحة المقدمة من وزارة التعاون الدولي لتدعيم مركز شبكات المرافق والبنية الأساسية والتي تمثلت في (جهاز نظام التثبيت العالمي "Gps" - محطة رصد مساحية متكاملة بمحرك وبدون محرك - ميزان قامة - رادار أرضي بعمق 8 متر - جهاز كشف مسارات الكابلات والمواسير - جهاز كشف الأغطية المعدنية - بلوتر لطباعة الخرائط مزودة بسكانر – و2 طابعة ليزر ألوان مقاس "A3" – و3 ماكينات تصوير – و15 جهاز حاسب آلي– و4 ماسح ضوئي - وغيرها من الأجهزة التي تختص برفع مرافق البنية التحتية والفوقية ووضعها على خرائط جغرافيــة من خلال قواعد بيانات متكاملة باستخدام احدث الاساليب التكولوجية الحديثة كما تم استعراض لائحة العمل بالمركز واختصاصاته ودوره الهام في رفع المرافق ووضعها على الخرائط من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية التحتية حيث يستخدم نظم المعلومات الجغرافية (GIS) عن طريق كشف المرافق بواسطة أجهزة كشف متقدمة وحديثة ورفعها مساحياً وإنتاج خرائط بمقياس رسم مناسب للمرافق وجميع الأعمال المساحية المختلفة منوهة إلى انه تم أعمال التدريب الميدانية للمهندسين، والفنين بالمركز على استخدام الأجهزة الحديثة من أجهزة رادارات و (GPS) متقدمة.