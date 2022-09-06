محافظة القاهرة تختتم الندوات التعريفية بمبادرة المشروعات الخضراء

كتب سيد الخلفاوى

اختتمت محافظة القاهرة اليوم سلسلة الندوات التعريفية المكثفة التى استهدفت كافة شرائح المجتمع بالعاصمة والتى تم إقامتها بمراكز الشباب والجمعيات الأهلية والنوادى والأحزاب خاصة أمانات المرأة بها وأحياء ومناطق القاهرة المختلفة والجامعات والمراكز البحثية والمناطق الصناعية لشرح كيفية الإشتراك فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية فى محافظات الجمهورية فى إطار استعداداتها لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم.

تناولت الندوات التعريف بالفئات التى تستهدفها المبادرة ونوعية المشروعات ومعايير تقييمها والتدريب على الدخول على منصة التقديم، وكيفية إدخال البيانات من خلال الرابط http://www.sgg.eg فى الفترة من 21 أغسطس الجارى وحتى 7 سبتمبر المقبل.

ويشترط فى المشروعات التى ستقدم بمحافظة القاهرة أن يكون المشروع المقدم أخضر وذكى طبقًا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة، وأن يتقدم كل مشروع فى الفئة المناسبة وفقًا لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية/ تختص بالمرأة)، وأن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبى prototype، أو أن يكون المشروع قابل للتنفيذ ويلبى إحتياجات ملحة داخل المحافظة، أو يتضمن عنصر إبتكارى، على يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى لمحافظة القاهرة.

وتستهدف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء 6 فئات هم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة تلك المتعلقة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة على ان تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة فى كل فئة على حدى لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كلٌ فى فئته.

وسيكون غدًا الأربعاء 7 سبتمبر آخر يوم للتقديم فى المبادرة يليه القيام بأعمال التقييم واختيار المشاريع الفائزة التى سيتم تصعيدها للجنة العليا للتقييم لإختيار 18 مشروع على مستوى الجمهورية تعرض فى قمة المناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم.