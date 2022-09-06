المنصة الإلكترونية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تتلقى 2848 مشروعا حتى اليوم

استقبلت المنصة الإلكترونية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، اليوم، الثلاثاء، مشروع حتى 1 سبتمبر الحالى، أى قبل إغلاق باب التقديم بيوم واحد حيث أنه تم فتح الباب للتقديم عبر الموقع الإلكترونى من 21 أغسطس وحتى 7 سبتمبر.

وحصل "اليوم السابع "على الإحصائية المتعلقة بالعدد المتقدم للمشروعات التى وصل عددها 2848 مشروع اخضر، وينهم 36 مشروعا مستوفى الاشتراطات، حيث تعتمد قابلية المشروع للتطبيق على عده عوامل ومنها التأثير المتوقع على المجتمع المحلى من حيث التعامل مع تحديات التغير المناخى والبيئة أو على مختلف المستويات، واستخدام مكون تكنولوجى فى التطبيق، وأن يكون نموذج العمل المقترح، كفاءة الفريق الشركة وجاهزيتها.

جدير بالذكر أنه من 7 سبتمبر وحتی 15 سبتمبر، سيتم تحكيم المشروعات المتقدمة من اللجنة المشكلة والدعم الفنى للمشروعات الفائزة فى إعداد عروض تقديمية مقنعة للجهات الممولة بجدارة المشروعات بالتمويل فى كل محافظة على حدة، ثم يتم التصعيد على مستوى الجمهورية لاختيار 18 مشروع فقط يتم عرضهم بمؤتمر المناخ ودعمهم المالى للتنفيذ.