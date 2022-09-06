محافظة الجيزة تضبط 2154 قضية تموينية بإجمالى 719 طنًا خلال شهر

كتب سيد الخلفاوى - مرام محمد

تمكنت أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط 2154 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضى، بإجمالى مضبوطات حوالى 719 طنًا، وذلك فى إطار الحملات التى شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطرى، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع صور الغش التجارى، والتلاعب فى أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات تأتى استكمالًا للمجهودات التى تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابى للتصدى لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحى زغلول مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضى، والتى شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففى مجال الغش التجارى والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 42 قضية متنوعة بإجمالى مضبوطات حوالى 399 طنًا، عبارة عن كيماويات زراعية وزيوت طعام وارز ومصنعات لحوم وكفته وحواوشى ودهون حيوانية ومقطعات دواجن وسمبوسك ولانشون ودقيق واعشاب وعصائر ودهانات وسجائر ومسطردة ودواجن وطحينة وسكر وشاى ومخللات ومطهرات وشيكولاته وزبدة فول سودانى وجبن وموتزريلا وتوابل ومكسرات ومنتجات البان وصلصه وخل تفاح وذرة وغيرها، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتضمّن التقرير ضبط 641 قضية فى مجال المطاحن والمخابر البلدية بإجمالى 54 طن دقيق تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدى مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص.

وفى مجال البدالين التموينين تم ضبط 8 قضايا تموينية للإستيلاء والتجميع بضبطيات بلغت 96 طن زيت وسكر مدعمة من قبل الدولة تم تجميعها والإستيلاء عليها.

كما تم ضبط 1445 قضية فى مجال المحال العامة لعدم حمل شهادة صحية وبيع بازيد من السعر الرسمى وإدارة منشأة بدون ترخيص إلى جانب تحرير 16 قضية لحجب السلع والتى ضمت دقيق واعلاف وسكر ومكرونه وارز بإجمالى مضبوطات 169 طنا.