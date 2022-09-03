غلق مطاعم مأكولات شهيرة بإمبابة للتعدى على حرم الطريق العام

كتب سيد الخلفاوى

تكثف محافظة الجيزة حملاتها اليومية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن لإزالة تعديات المحال العامة والمنشأت التجارية والمطاعم والكافيهات على الطريق العام للحد من المظاهر السلبية وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود حي شمال الجيزة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق في تنفيذ حملات مكبرة بشارع طلعت حرب بإمبابة شملت التصدى لكافة مخالفات التراخيص والاشغالات والأغذية بالاشتراك مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى وإدارات رخص المحلات والبيئة والاشغالات وممثلي شركات الغاز والكهرباء والمياه.

وأسفرت الحملة عن غلق عدد من المطاعم بشارع طلعت حرب للتعدي علي حرم الطريق العام وافتراش أرصفه المشاه بوضع ترابيزات الطعام ومقاعد للجلوس وأفران وجريلات لتجهيز الطعام .

كما أسفرت الحملات عن إزالة ورفع 72 حاله تعدى للمطاعم علي الطريق العام وأرصفة المشاة شملت ( فاترينات – عربات مأكولات كبدة – ثلاجات – افران اعداد – جريل – ترابيزات اعداد طعام – كراسي ) وقد تم ايداعها مخازن الحى لإتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

وتنفيذا للإجراءات الرادعة تم فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنشات وتحرير محاضر بيئة واشغالات للمطاعم والمحال المخالفة .

وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء الاحياء والمراكز بمواصلة جهود إزالة التعديات والاشغالات من الطريق العام وتوفير حرم امن لسير المواطنين وشن حملات مكبرة يوميا لتحقيق الانضباط .