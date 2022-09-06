محافظة أسوان: توصيل 260 وصلة مياه منزلية للأسر الأكثر احتياجاً بالسباعية

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان، بمختلف مدن والمراكز جهودها لإزالة التعديات والإشغالات، بجانب تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات، فضلاً عن التنسيق مع المجتمع المدنى لمساندة الجهود التنفيذية فى تلبية المطالب الجماهيرية بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالتعاون مع المجتمع المدنى بتنفيذ أعمال مد خطوط مواسير مياه الشرب بطول 1750 متر عقب تغيير الخطوط القديمة " الأسبستوس " وإستبدالها بمواسير بلاستيك، مع تنفيذ الوصلات المنزلية لعدد 260 وصلة للأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف مناطق المدينة وربطها بالشبكة الداخلية.

ولاقى ذلك إستحسان المواطنين والذين أشادوا بها، مقدمين شكرهم لمحافظ أسوان والأجهزة المعاونة له والجمعية على هذه الأعمال والتى تساهم فى رفع المعاناة عنهم حيث يأتى ذلك تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بمركز إدفو، وأيضاً توابع مدينة السباعية.

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة العميد عادل شرشر بتكثيف أعمال النظافة العامة وقص وتهذيب الأشجار لإضفاء الشكل الجمالى على الوجه الأكمل، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بقيادة على ياسين بتنفيذ النظافة العامة بمختلف أنحاء المدينة، وأيضاً بالطريق العام والحدائق ومحطة السكة الحديد بكلابشة، فضلاً عن إجراء أعمال الغسيل والتنظيف لكافة هذه المواقع.