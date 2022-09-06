مجموعة قرصنة روسية تعلن مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني على موقع حكومي ياباني

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كشفت اليابان،عن تعرض البوابة الإلكترونية لحكومتها لهجوم إلكتروني وأصبح من غير الممكن الوصول إليها، مع إعلان مجموعة قرصنة موالية لروسيا مسؤوليتها عن الحادث.

وأفاد المركز الوطني للجاهزية للحوادث واستراتيجية الأمن الإلكتروني التابع لمجلس الوزراء الياباني، وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الثلاثاء، بأن الموقع تعرض لما يسمى بهجوم حجب الخدمة "دي دوس"، حيث يغمر متسللون الشبكة بفيضانات من البيانات من مصادر متعددة خلال فترة قصيرة ليصبح من غير ممكن الوصول إلى الموقع.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن الهجوم الإلكتروني عرقل أيضا الوصول إلى بوابة الضرائب الإقليمية.

وفي وقت قريب من الهجوم، نشرت مجموعة القراصنة الموالية لروسيا "كيل نت" رسالة على تطبيق تليجرام تدعي بأنها استهدفت الخدمات العامة عبر الإنترنت في اليابان والنظام الإلكتروني لمصلحة الضرائب.

ويُعتقد بأن" كيل نت" كانت وراء عدد من الهجمات الإلكترونية استهدفت المواقع الإلكترونية التابعة لدول تدعم أوكرانيا في مواجهة التدخل العسكري الروسي.