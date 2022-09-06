مجد القاسم يحيي حفلا غنائيا بأوبرا الإسكندرية الأحد القادم

الاسكندرية جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حفلا غنائيا للفنان السوري مجد القاسم وفرقته الموسيقية وذلك في الثامنة من مساء الأحد المقبل.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من أغانيه المتميزة التي قدمها خلال مشواره الفني الطويل بالإضافة إلي روائع زمن الفن الجميل لكبار المطربين والملحنين في مصر والوطن العربي منها لحظة غرام، بتسأل ليه عليا، دار يادار، رفقا مولاتي، لعبتك، غمض عينيك، حبينا، رمش عيونها، أسمع بقي، بأمر الهوي، سيرة الحب وغيرها كما يقدم مجموعة من أغانيه الجديد أبرزها "كلام العام" واللي يزعل".

يشار إلي أن مجد القاسم فنان سوري ولد بإحدى قرى محافظة السويداء بسوريا .. بدأت علاقة مجد القاسم بالموسيقى فقد كانت العائلة تذخر بالمواهب الفنية المختلفة، ومن خلال استراقه السمع لعزف أخيه سعود على آلة العود بدأ شغف مجد بهذه الآلة الساحرة، فأهداه سعود أول آلة موسيقية خاصة به.