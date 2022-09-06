ماكسيما ملكة هولندا تبدأ جولة فى الولايات المتحدة الأمريكية بدون زوجها

كتبت ريهام عبد الله

بدأت الملكة الهولندية، ماكسيما جولتها في الولايات المتحدة هذا الصباح بإطلالة أنيقة للغاية أثناء وصولها للمطار، وحطت الطائرة الملكية الهولندية، في سان فرانسيسكو، اليوم لبدء زيارة تستغرق ثلاثة أيام ستشهد سفرها من كاليفورنيا إلى تكساس.

عندما خرجت من طائرتها، شوهدت ماكسيما وهي ترتدي بدلة أنيقة باللون الأبيض مع بلوزة سوداء وحذاء أسود وحقيبة يد سوداء، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



الملكة ماكسيما



ملكة هولندا



وصول الملكة ماكسيما

كان من المفترض أن يرافق الملكة ماكسيما زوجها الملك وليام الكساندر، لكنها اضطرت إلى الاستمرار بمفردها بعد إصابته بالتهاب رئوي الأسبوع الماضى.

وأضافت ماكسيما لمسة من التألق إلى الإطلالة الأنيقة مع أقراط متدلية من اللؤلؤ والماس وخاتم متلألئ على يدها اليسرى.

وفى مايو الماضى، احتفل القصر الملكى الهولندي، بعيد ميلاد الملكة ماكسيما، ملكة هولندا، التى تتم الملكة عامها الواحد والخمسين، حيث إنها مواليد 17 مايو من عام 1971، ونشر حساب القصر على إنستجرام، صورة للملكة ماكسيما، صحبها بتعليق: "تحتفل الملكة ماكسيما اليوم بعيد ميلادها الـ 51".

ونشأت الملكة ماكسيما فى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وتعلمت فى المدرسة المتوسطة على أسس أرستقراطية بريطانية، وبعد إكمالها الدراسة درست الاقتصاد فى جامعة "كاتوليكا" فى الأرجنتين، وبعد تخرجها عملت فى عدة بنوك فى نيويورك منذ عام 1995 حتى عام 2000، ثم تزوجت من الملك فيليم ألكساندر فى نفس العام.

يشار إلى أن قصة حب الملكة ماكسيما والملك فيليم إلكسندر، بدأت فى أبريل عام 1999 حيث التقت فى حفل بإشبيلية بولى العهد الهولندى الأمير فيليم ألكسندر، وفى أغسطس من نفس العام قضت عطلة معه ومع أسرتها، كتبت بعدها الصحف الهولندية عن توقعاتها بوجود علاقة حب بينهما، إلا إن الصحف اكتشفت إن والدها كان وزيرًا للزراعة فى عهد الديكتاتور خورخه فيديلا والذى اختفى خلاله آلاف الناس، كما إن الصحف اكتشفت أيضًا إن والديها كانا يساندان الدكتاتور بشكل علنى.

وحدثت احتجاجات بهولندا على زواج وريث العرش منها كون الشك كان يدور حول إن والدها كان يعلم بالإعدامات أثناء وجوده فى السلطة، وفى بحث سرى قامت به هولندا برئاسة رئيس الوزراء اتضح فيه بأن والدها كان على علم بالإعدامات لكنه لم يشترك شخصيًا بذلك، لذلك تقرر منعه من حضور الزواج.

وفى يوم عيد ميلادها الثلاثين منحت الجنسية الهولندية بعد قرار من البيت الملكى، حتى تتمكن من الزواج بالأمير وتصبح عضوة فى العائلة المالكة، وفى 3 يوليو 2001 منح البرلمان الأمير ويليام ألكسندر الموافقة على الزواح منها، وتم الزواج فى 2 فبراير 2002، وأنجبا ثلاث فتيات هن: الأميرة كاترينا أماليا، الأميرة ألكسيا والأميرة أرين.