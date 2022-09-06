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ماكرون يحذر الفرنسيين من الانقطاع القسرى للطاقة حال زيادة الاستهلاك

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 11:52 ص
ماكرون يحذر الفرنسيين من الانقطاع القسرى للطاقة حال زيادة الاستهلاك ماكرون
كتبت: هناء أبو العز

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حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على خفض حاد في استهلاك الطاقة تصل نسبته لـ10% خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، تجنبا لاحتمال الترشيد أو انقطاع التيار هذا الشتاء.
 
وخلال مؤتمر صحفي، حذر ماكرون من أنه "قد يتعين بحث تقليص استهلاك الطاقة بشكل قسري خلال الأشهر المقبلة إذا لم تكن الجهود التطوعية كافية"، لافتا إلى أن "خطط تقنين الطاقة يجري إعدادها "تحسبا"، وأن "تقليص الاستهلاك سيحدث كملاذ أخير".
 
واعتبر الرئيس الفرنسي أن أفضل طاقة هي تلك التي لا نستهلكها، داعيًا الشركات والأسر الفرنسية إلى "توفير الطاقة، بما في ذلك عن طريق تقليل الاعتماد على أجهزة التدفئة وتكييف الهواء".
 
 
 
 

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