ليز تراس تعين جايمز كلفرلى وزيرا لخارجية بريطانيا وكواسى كارتنج للمالية

كتب أحمد عرفة

عينت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس جايمز كلفرلى وزيرا لخارجية بريطانيا وكواسي كارتنج للمالية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وأصبحت ليز تروس رسمياً ثالث رئيسة وزراء فى تاريخ بريطانيا عقب تنصيبها رسميًا بعد زيارة الملكة إليزابيث الثانية فى قلعة بالمورال حلفا لبوريس جونسون، الذى اضطر للاستقالة بعد سلسة من الفضائح والانتقادات.

وتولت تروس البالغة 47 عاما، منصبها بعد فوزها بأكبر عدد من الأصوات فى مسابقة قيادة حزب المحافظين ليحل محل جونسون، الذى أعلن استقالته فى يوليو واستمر فى تسيير الأعمال عدة شهور عانت فيها المملكة المتحدة من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.