لو بتحب الفول السوداني؟.. اعرف الآثار السيئة لهذه الوجبة الخفيفة التي تسبب الإدمان

كتبت إيناس البنا

الفول السوداني يعد وجبة خفيفة أثناء التنقل يمكنك تناولها طوال اليوم، وسيوافق الجميع على أنه من أكثر الوجبات الخفيفة الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم.

كونها غنية بالبروتينات والدهون والألياف وغيرها الكثيرالعناصر الغذائية فأن الفول السوداني يساعد في خفض الكولسترول السيئ في الجسم وبالتالي تنظيم صحة القلب، هذه المكسرات هي أيضًا أطعمة منخفضة نسبة السكر في الدم مما يعني أن تناولها لن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف ، فإن الفول السوداني يبقيك ممتلئًا لفترة أطول ويساعد على إنقاص الوزن أيضًا.

ومع ذلك ، على الرغم من العديد من الفوائد ، فإن تناول الكثير من الفول السوداني يمكن أن يضر بصحتك أيضًا وفقا لموقع " healthline".

يمكن أن يسبب الفول السوداني الحساسية:

قد يصاب الأشخاص الذين يعانون من الحساسية من المكسرات ببعض ردود الفعل والأعراض الرهيبة إذا تناولوا الفول السوداني، وقد يشمل ذلك تشققات الجلد وضيق التنفس ومشاكل الهضم وحتى سيلان الأنف.

مشاكل في الجهاز الهضمي:



يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الفول السوداني في وقت واحد أيضًا إلى الشعور بعدم الراحة في المعدة، يعد الإمساك والإسهال والانتفاخ والشعور بالغازات من بعض المشكلات المرتبطة باستهلاك الفول السوداني المفرط.

من الممكن أن يسبب زيادة الوزن:



على الرغم من أن خبراء وأخصائيو التغذية يوصون بتناول الفول السوداني لفقدان الوزن، إلا أن تناول الكثير منه يمكن أن يكون له تأثير معاكس تمامًا، تحتوي حفنة من الفول السوداني على 170 سعرة حرارية، وهي جيدة بما يكفي لتناولها كوجبات خفيفة، ولكن أكثر من ذلك يمكن أن يضر بالحفاظ على الوزن تحت السيطرة.

يمكن أن يسبب نقص التغذية:



الفول السوداني مليء بالفوسفور والبروتينات، والتي يتم تخزينها في شكل حمض فيتيك أو فيتات، الكثير من الفيتات يمكن أن يوقف امتصاص العديد من المعادن الأخرى مثل الحديد والزنك ويؤدي إلى نقص التغذية على المدى الطويل.

قد يؤثر على الكبد:



الفول السوداني الذي يؤكل بكميات كبيرة ضار بالصحة، تتفاعل بشكل جيد مع الأفلاتوكسين، وهو فطر يوجد بشكل شائع في المناخات الرطبة ويؤثر على الكبد.