لمرضى التهاب الأمعاء.. دليلك الغذائى للحد من المضاعفات الصحية

كتبت فاطمة ياسر

اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن من أهم الحيل والنصائح التى يجب على مرضى التهاب الأمعاء القيام بها، لأنه يعمل على تقوية الجهاز المناعى ويجعلك تبنى جسرا كبيرا لمواجه الالتهابات، وبالطبع هذا بالإضافة إلى العلاج الدوائى الذى يصفه الطبيب المعالج.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع health سنتعرف علي أبرز وأهم الأطعمة المسموح بها لمرضي التهاب الأمعاء، ومنها:

- عليك تناول الأطعمة باردة، فيمكنك تناول الخيار والبطيخ والفراولة والمانجو باردة لأن هذه الحيلة تخفف من الإصابة بالإسهال.

- عليك التقليل من الألياف الغذائية فى طعامك، لأنها تزيد من حركة الأمعاء وتعرضك للإصابة بالإسهال.

- يمكنك تناول الدجاج واللحوم والجبن القريش.

- تناول الخضراوات المطبوخة.

- تناول المكرونة.

- عليك تناول البروتينات الخالية من الدهون.

- تناول منتجات الألبان قليلة الدسم.

- تناول العصائر الطازجة خالية من السكر كعصير التفاح.

- يمكنك تناول الشوفان واستخدام دقيقه في إعداد المعجنات.

- البطاطس المهروسة.

- يمكنك تناول البيض المسلوق.



كما قدم التقرير أبرز الأطعمة الممنوع تناولها لمرضى التهاب الأمعاء، ومنها: - تجنب الإكثار من تناول الألياف الغذائية، لأنها تعرضك لآلام البطن والإسهال.

- ابتعد عن المشروبات الغنية بالكافيين لأنها تسهل حركة الأمعاء.

- التقليل من تناول الحلويات لأنها تعرضك للإصابة بالإسهال.

- يمكنك تقليل حجم الطعام وزيادة عدد الوجبات حتي لا تتعرض لأي مضاعفات صحية.

- تجنب تناول المكسرات.