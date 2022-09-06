لجنة التنمية المستدامة بنقابة المهندسين تشكل مجموعات عمل للمساهمة بقمة المناخ

كتبت آية دعبس

عقدت لجنة التنمية المستدامة ب النقابة العامة للمهندسين ، برئاسة المهندس أسامة كمال- وزير البترول الأسبق، وسط حضور ممثلي بعض النقابات الفرعية من شباب المهندسين، أول اجتماعاتها، بحضور المهندس أحمد صبرى- الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة.

من جانبه، أكد المهندس أسامة كمال، على الدور المحورى الذى تضطلع به هذه اللجنة، خاصة وأنها لجنة مستحدثة، وتتقاطع جميع أنشطتها بنشاطات اللجان الأخرى، معبرًا عن سعادته لاستحداث النقابة لهذه اللجنة، خاصة فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزتها المختلفة.

وطالب كمال بإعداد قواعد بيانات لأعضاء اللجنة الصادر بشأنهم قرار التشكيل، مع إتاحة الفرصة للراغبين في الاشتراك سواء من اللجان الأخرى، أو من المهندسين الراغبين، وبما لا يتجاوز مشاركة فى أكثر من ثلاث مجموعات عمل.

بدورها، عبرت الدكتورة منال متولي- وكيل اللجنة، عن أملها أن يكون للجنة بصمة في مؤتمر قمة المناخ، وكذا المشاركة والتعاون مع الدولة في تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة.

فيما أكدت المهندسة إيمان راغب- مقرر اللجنة على أهمية موضوعات التنمية المستدامة التي تأتى في إطار جهود الدولة المصرية نحو تحقيق رؤية مصر 2030 وكذلك التجهيز لمؤتمر المناخ الدولي الجاري الإعداد له في نوفمبر من العام الحالي.

فيما طالبت الدكتورة منال جابر- مقرر مساعد اللجنة، بضرورة مشاركة جموع المهندسين بعرض أفكارهم للجنة، لتحقيق أكبر قدر ممكن من أهداف التنمية المستدامة .

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل بصفة عاجلة للمساهمة الفعالة في مؤتمر قمة المناخ المقرر عقده بشرم الشيخ هذا العام، وكذلك العمل على كافة الملفات الأخرى بالتوازي من خلال خطة عمل شاملة تقوم بوضعها اللجنة ويعتمدها المجلس الأعلى، وبدأ الاجتماع بتقديم كل عضو من اللجنة نفسه والخبرات التراكمية لديه والتعبير عن رؤيته في إطار ما تستدعيه أعمال اللجنة.