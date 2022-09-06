ضبط 19 قضية إتجار بالمواد المخدرة فى حملة أمنية بالقليوبية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ، وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية أسفرت جهودها عن ضبط 19 قضية إتجار فى المواد المخدرة.

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 21 متهما لـ13 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7472 حكما قضائيا متنوعا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري استمرار الحملات.