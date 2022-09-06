ضبط وإعدام 1.5 طن مواد غذائية بحملات تفتيشية فى أسوان

وفى هذا الاتجاه، شن مكتب إدارة مراقبة الأغذية خلال شهر أغسطس المنقضى حملات تفتيشية متتالية شملت المرور على عدد 110 منشأة لبيع وتداول المنتجات الغذائية، حيث تم ضبط وإعدام السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة، بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط وإعدام 1000 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الأدمى، بجانب ضبط وإعدام 408 لتر مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 75 محضر مخالفات وشهادة صحية، فضلاً عن إصدار غلق إدارى لعدد 15 أماكن مخالفة ، وقد أشرف على الحملة كلاً من مراقب عام الأغذية بالمحافظة يوسف حسين نور، وبعضوية مراقبى الأغذية بالمديرية مصطفى صديق وعمرو الليثى.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.